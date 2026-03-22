  • Лео Туррини: «Хэмилтон как рыба в воде с новыми правилами. Словно вернулся великий чемпион»
Туррини высказался о неожиданных успехах Хэмилтона в 2026 году.

Итальянский обозреватель Лео Туррини считает, что после смены регламента гонщик «Феррари» Льюис Хэмилтон не уступает напарнику Шарлю Леклеру и чувствует себя гораздо увереннее других коллег.

«Если не считать двух пилотов «Мерседеса», всем гонщикам «Ф-1» 2026 года тяжело или очень тяжело с новыми правилами. Хэмилтону – нет. В странной технологической реальности, в которой мы оказались, он как рыба в воде. Словно вернулся тот самый великий чемпион, которым он был.

Хочу сказать, что в Австралии и Китае он выдал невероятно мощные выступления. На уровне Леклера, если не лучше.

Знаю, считается, что Льюис не переносил граунд-эффект и бла-бла-бла. Но факт в том, что после провального сезона-2025 в красном Льюис производит впечатление человека, который снова получает удовольствие от пилотажа. От борьбы.

Мне также объясняют, что Льюис смог повлиять на эту «Феррари» – на проектные решения, организационные моменты и так далее. Возможно, почему бы и нет.

Однако это не дает ответа на загадку, окутанную тайной. Почему Баронет ценит то, что Ферстаппен (а также Леклер и другие) терпеть не могут? Можно ли исключить, что прав именно он – как минимум частично?

И еще. Чего можно ожидать от Льюиса в Сузуке и дальше? Разве не любопытно, что при таком доминировании «Мерседеса» Хэмилтон продолжает считать, что претендует на титул?

Признаюсь: еще три месяца назад я не мог и представить, что буду задаваться такими вопросами», – написал эксперт.

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: блог Лео Туррини
Помню как в прошлом году/сезоне - Лео Туррини был в числе гнавших Льюиса из Ф1 в ...
Как время сменилось однако))
Мне интересно - Макса он через сколько лет будет гнать??
(Даже с учётом, что Макс на 12,5 лет моложе Льюиса.)
