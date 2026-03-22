  «Этот уик-энд надолго останется в нашей памяти». В «Мерседесе» высказались о выступлении Ферстаппена в NLS
«Этот уик-энд надолго останется в нашей памяти». В «Мерседесе» высказались о выступлении Ферстаппена в NLS

В «Мерседесе» отреагировали на дисквалификацию экипажа Ферстаппена.

Глава подразделения «Мерседеса» по работе с частными гоночными командами Стефан Вендль прокомментировал дисквалификацию экипажа №3 (Макс Ферстаппен, Жюль Гюнон, Даниэль Хункаделья) на втором этапе NLS.

Команда «Винвард», выступающая на «Мерседесе» GT3, одержала победу в 4-часовом заезде, однако позже была исключена из итогового протокола, поскольку использовала семь комплектов шин вместо разрешенных шести.

«Уик-энд NLS надолго останется в нашей памяти: мы увидели настоящую борьбу на трассе, провели невероятный день в плане атмосферы и изначально были довольны предполагаемой победой в гонке.

Но разочарование оказалось сильнее, когда мы осознали, что утром [в квалификации] допустили ошибку. Организаторы были вынуждены дисквалифицировать победившую машину. Это больно, все, кто упорно трудился, очень огорчены. Это в очередной раз демонстрирует, что на «Нордшляйфе» можно победить, только если все сойдется воедино.

«Винвард Рейсинг», которые контролировали обе машины, впервые выступали в NLS в таком составе. Теперь нужно проанализировать ошибки, а также вынести позитивные уроки из этого уик-энда, чтобы сконцентрироваться на оставшихся подготовительных гонках и на самом 24-часовом заезде», – сказал Вендль.

Руководитель команды Ферстаппена в GT о дисквалификации: «Это больно. Приношу извинения всем болельщикам»
 

Нюрбургринг
24 часа Нюрбургринга
logoМерседес
logoФормула-1
гонки на выносливость
logoМакс Ферстаппен
logoРед Булл
GT
Эта схватка Макса с "ветераном" "кузовов" Хассе (гоняет с 2007 года) на Ауди №16 в течении первого часа - это точно был хайлайт гонки...
