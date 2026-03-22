  • Фелипе Масса о новой «Ф-1»: «Команды были в полутора секундах друг от друга, теперь – в пяти. Просто ужасно»
Масса указал на огромные разрывы в «Ф-1» 2026 года.

Бывший пилот «Формулы-1» Фелипе Масса негативно оценил положение дел в чемпионате после смены технических и моторных правил.

– В первую очередь надо понимать, что в «Формуле-1» гонщики должны пилотировать на пределе большую часть времени – как в квалификации, так и в гонке. Вот чего хотят люди. Сейчас же в каком-то смысле нужно быть скорее инженером, а не пилотом. Это неправильно.

Так что необходимо срочно понять, что можно сделать с регламентом. Кроме того, в конце прошлого года все команды были, возможно, в секунде друг от друга, максимум в полутора. Теперь же – в пяти. Это просто ужасно, и, как я уже сказал, не такую «Формулу-1» хотят видеть все.

– Вы считаете, что правила нужно пересмотреть?

– Да. Безусловно, сложилась ситуация, при которой топ-команды сохранили статус-кво. Маленькие коллективы будут сражаться за то, чтобы поменять ситуацию, но важно, чтобы ФИА и ФОМ, а также «Формула-1» поняли, какое решение станет наилучшим для серии.

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Sport.es
А в самом начале прошлого регламента все сразу близко были? Абсолютной доминации РБ не было, а до этого самовоза Мерседеса? Из всех претензий к новому регламенту Масса выбрал самую абсурдную
Ближе. В начале прошлого регламента между Леклером и последним Латифи в 1 сегменте Бахрейна было 2 секунды. А между Леклером и предпоследним Строллом - 1.5 секунды. Какая разница была между болидами, если вынести за скобки разницу в скилле пилотов?
Из всех претензий к Массе ты выбрал самую абсурдную
Можете спокойно оставить аэропакет машины, даже крылья - токо вышвырните их "электричку", засуньте туда немного доп-бака топлива и поставьте нормальные атмосферники. И будет просто счастье...
Я даже уверен - даже с доп-баком машина будет весить ещё легче. Где-то кило на 20-25...
