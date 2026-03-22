Карлос Сайнс: «Не жалею об уходе из «Макларена». Это правильное решение, принятое в подходящий момент»

Сайнс высказался об уходе из «Макларена» в 2020-м.

Пилот «Уильямса » заявил, что не сожалеет об уходе из «Макларена» после сезна-2020, несмотря на то что позже команда два сезона подряд выигрывала Кубок конструкторов – в 2024-м и 2025-м.

«Смог бы я выиграть титул в прошлом году вместо Ландо Норриса , если бы остался в «Макларене»? Нет. Сказать почему? Потому что, прежде всего, в 2021-м в «Феррари » я взял первые подиумы в карьере.

В 2022-м я выиграл первые гонки, и пока в 2023-м я боролся за победы в «Феррари», «Макларен » был практически последним в квалификации в Бахрейне. Тогда я думал: «С «Феррари» я буду побеждать».

Думаю, уход из «Макларена» – правильное решение, принятое в подходящий момент. Единственное, что я чувствую, – радость за команду. Я правда рад них и не испытываю сожалений.

Ландо же всегда был быстр – с самого прихода в «Формулу-1». Думаю, за последние шесть лет он просто стал более разносторонним гонщиком, в нем появилось больше чемпионской составляющей. И в 2025-м он это подтвердил, проведя сильную вторую половину сезона», – сказал Сайнс .

