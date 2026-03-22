  • Марио Андретти о целях «Кадиллака»: «Стабильно бороться за места в топ-10 или выше к концу сезона»
Марио Андретти о целях «Кадиллака»: «Стабильно бороться за места в топ-10 или выше к концу сезона»

Андретти нацелен на борьбу «Кадиллака» за топ-10 уже в этом году.

Чемпион «Формулы-1» 1978 года и директор «Кадиллака» Марио Андретти сообщил о задачах, которые стоят перед новой командой.

«Вторая гонка в Китае определенно сложилась лучше. Обе машины финишировали, а в квалификации оказались не в четырех секундах от лидера, а в двух. Это большое отставание, но прогресс есть.

Конечно, необходимо оставаться реалистами. Хочется, чтобы были явные улучшения по ходу сезона. Давайте скажем прямо: к концу сезона хочется стабильно бороться за места в топ-10 или даже выше. Надо мыслить масштабно.

Откровенно говоря, я всегда так поступал – вплоть до того, что меня высмеивали. Но только так ты в итоге дойдешь до действительно важных вещей – станешь значимым фактором и начнешь побеждать в гонках», – заявил Андретти в подкасте Drive to Wynn.

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: PlanetF1
Кадиллак
logoФормула-1
Марио Андретти
Оптимист, если Уильямс что-то сделают со своим перевесом, то к середине сезона главной задачей будет объехать Стролла.
