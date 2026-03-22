Йос Ферстаппен о регламенте-2026: «Если называешь это гонками, значит, вообще ничего не понимаешь в «Ф-1»

Ферстаппен-старший обрушился с критикой на новый регламент.

Бывший пилот «Формулы-1» Йос Ферстаппен отреагировал в соцсетях на сообщение нидерландского комментатора и экс-гонщика Алларда Калффа.

Калфф вступился за новый регламент, но затем удалил свой пост.

«Нет, Аллард. Я читаю все твои сообщения. Значит, ты вообще ничего не понимаешь в «Ф-1». Если называешь это гонками», – написал отец пилота «Ред Булл » Макса Ферстаппена .

Позже Аллард ответил:

«Нет, я точно так не говорю. Просто пытаюсь внести немного нюансов».

Макс Ферстаппен о новой «Ф-1»: «Если кому-то нравится – вы не понимаете, что такое настоящие гонки. И я бы говорил это, даже побеждая»