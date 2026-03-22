  Марио Андретти о недовольстве Ферстаппена «Ф-1»: «Макс привык, что все складывается в его пользу. Задача гонщика – играть с теми картами, которые есть»
Марио Андретти о недовольстве Ферстаппена «Ф-1»: «Макс привык, что все складывается в его пользу. Задача гонщика – играть с теми картами, которые есть»

Андретти проанализировал причины недовольства Ферстаппена.

Чемпион «Формулы-1» 1978 года Марио Андретти прокомментировал жалобы пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена на новый регламент.

«Есть много позитивных аспектов. Не все плохо, скажем так.

У Макса такое мнение, но команды, у которых нет проблем, вполне довольны. Макс привык бороться среди лидеров, привык, что все складывается в его пользу, поэтому ему не так весело, как ему бы хотелось.

Но такое бывает. Задача любого гонщика – играть с теми картами, которые есть, и выжимать максимум.

Что касается удовольствия от пилотажа, оно определяется тем, что у тебя есть достойная техника, и ты можешь извлекать из нее максимум.

Какими бы серьезными ни были изменения, удовлетворение от пилотажа фактически остается неизменным. Вопрос в том, чтобы в деталях понять, что необходимо сделать, чтобы оказаться выше соперников. Повторюсь, при любых изменениях эти вещи сохраняются», – сообщил Андретти в подкасте Drive to Wynn.

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: PlanetF1
Да, с Гельмутом ему было проще.
Теперь я понимаю - почему он так отстоял (в 2024) за него, а не за Криса.
Но сейчас - он остался в РБР совсем один.
И с Джанпьеро Ламбьязе - он уже не всегда в ладах. (Тот намеревался сам уйти.)
И Лоран Мекьес - открыто сказал, что он поддерживает обоих гонщиков, а не только лидера команды.
И ведь с Марио Андретти не поспорить - был бы сейчас Макс лидером, навряд ли мы бы видели/слышали его недовольства.
> Какими бы серьезными ни были изменения, удовлетворение от пилотажа фактически остается неизменным.

Спорное утверждение. Давайте Овечкину заменим его клюшку на детскую и пластмассовую. У него останется задача «выжимать максимум», но вряд ли останется такое же удовлетворение от игры.
При том, что у двух игроков из другой команды тоже детские, но карбоновые
Давайте.
Только при условии - всем игрокам (и командам!) регламент (включая и клюшки!) объявим заранее.
А уж какие у них клюшки получатся в итоге - это ихние проблемы, а не Овечкина.
Трамп- у Ферстаппена нету карт
Прям ТНТ (Камеди, в частности) - на спортс.ру))
Но по поводу карт - я согласен. Давно он их не видал.
Задача гонщика выжимать из болида максимум, а задача игрока в покер - играть теми картами, которые есть
У обоих задача одна - получать максимум из того, что есть у него.
Результат получения от Макса - мы и видим, и слышим.
У Макса - уже 2-ой сезон (с перерывами...) не получается максимум выжать.
Да не по его вине! Но - ему (как и его фанам) от этого нелегче.
Можно, конечно, всей толпой играть в покер колодой без тузов, например, и даже выигрывать, но грустновато как-то)
Подозреваю - игроки из АМГ (и даже Феррари, да) несильно грустят.
(А грустят-ли??)
Да и Маки (Ландо в частности) - как минимум без упрёков (регламента), а просто констатируют факт своего проигрыша.
А ну да - они же не 4-рёхкратные и не великие - как их можно сравнивать с превеликим из самых великих.
Так я и не сравнивал - я только пример (из того же пилотона, или как правильно это ...назвать) привёл.
И примеры - не каких-то Стролла или Колапинто, а среди них, даже есть и чемпион(ы).
(Ну да, не великий и не 4-рёхкратный, но - всё же чемпион.
И команды эти - вполне приличные, как и РБР.)
Ландо без упрёков регламента?
“У него сейчас нет козырей”, добавил Андретти.
"я не играю в карты" Ферстаппен)
Алонсо словил 2:7 на флопе
Жри чё дали и помалкивай, перевожу
Карлос Сайнс: «Не жалею об уходе из «Макларена». Это правильное решение, принятое в подходящий момент»
18 минут назад
Марио Андретти о целях «Кадиллака»: «Стабильно бороться за места в топ-10 или выше к концу сезона»
19 минут назад
Йос Ферстаппен о регламенте-2026: «Если называешь это гонками, значит, вообще ничего не понимаешь в «Ф-1»
56 минут назад
Основатель «Формулы Е»: «Хотел бы увидеть Алонсо в своей серии, но мне это кажется маловероятным»
сегодня, 11:11
Фредерик Вассер: «Хэмилтону теперь проще работать в «Феррари», ведь он участвовал в разработке болида с самого начала»
сегодня, 10:27
Себастьян Ожье об участии в WRC в 2027-м: «Не могу сказать. Мой путь в ралли подходит к концу»
сегодня, 09:36
Руководитель команды Ферстаппена в GT о дисквалификации: «Это больно. Приношу извинения всем болельщикам»
сегодня, 08:52
Себастьян Буэми о новых правилах «Ф-1»: «Не могу не согласиться с Ферстаппеном»
сегодня, 07:55
MotoGP. Гран-при Бразилии. Маркес выиграл спринт, ди Джанантонио – 2-й, Мартин – 3-й
вчера, 19:54
Экипаж Ферстаппена дисквалифицирован и лишен победы на этапе NLS из-за лишнего комплекта шин
вчера, 19:29
Где смотреть Гран-при Китая-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
9 марта, 05:09
В сезоне-2026 Российская Дрифт Серия откроет двери для юных пилотов
4 марта, 10:57
Где смотреть Гран-при Австралии-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
2 марта, 07:40
Гран-при MotoGP в Таиланде разогревали гонками на культовых тайских тук-туках – получилось эпично!
1 марта, 11:43ВидеоСпортс"
«Индикар» вокруг Белого Дома и Капитолия – как это будет выглядеть? Концепт от Трампа
30 января, 12:48ВидеоСпортс"
Российская Дрифт Серия опубликовала календарь сезона-2026
27 января, 11:53
Данила Скоробогатов стал победителем Зимнего кубка РДС
26 января, 09:45
Второй этап «Зимнего Кубка РДС» по дрифту пройдет в Москве 24-25 января
15 января, 09:37
Летний сезон Российской Дрифт Серии стартует в апреле 2026 года
22 декабря 2025, 18:09Фото
«Игора Драйв» и команда по мотокроссу VB18 MX Academy объявили о начале сотрудничества
9 декабря 2025, 11:21
