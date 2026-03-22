Марио Андретти о недовольстве Ферстаппена «Ф-1»: «Макс привык, что все складывается в его пользу. Задача гонщика – играть с теми картами, которые есть»

Андретти проанализировал причины недовольства Ферстаппена.

Чемпион «Формулы-1» 1978 года Марио Андретти прокомментировал жалобы пилота «Ред Булл » Макса Ферстаппена на новый регламент.

«Есть много позитивных аспектов. Не все плохо, скажем так.

У Макса такое мнение, но команды, у которых нет проблем, вполне довольны. Макс привык бороться среди лидеров, привык, что все складывается в его пользу, поэтому ему не так весело, как ему бы хотелось.

Но такое бывает. Задача любого гонщика – играть с теми картами, которые есть, и выжимать максимум.

Что касается удовольствия от пилотажа, оно определяется тем, что у тебя есть достойная техника, и ты можешь извлекать из нее максимум.

Какими бы серьезными ни были изменения, удовлетворение от пилотажа фактически остается неизменным. Вопрос в том, чтобы в деталях понять, что необходимо сделать, чтобы оказаться выше соперников. Повторюсь, при любых изменениях эти вещи сохраняются», – сообщил Андретти в подкасте Drive to Wynn.

