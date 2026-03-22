Марио Андретти о недовольстве Ферстаппена «Ф-1»: «Макс привык, что все складывается в его пользу. Задача гонщика – играть с теми картами, которые есть»
Чемпион «Формулы-1» 1978 года Марио Андретти прокомментировал жалобы пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена на новый регламент.
«Есть много позитивных аспектов. Не все плохо, скажем так.
У Макса такое мнение, но команды, у которых нет проблем, вполне довольны. Макс привык бороться среди лидеров, привык, что все складывается в его пользу, поэтому ему не так весело, как ему бы хотелось.
Но такое бывает. Задача любого гонщика – играть с теми картами, которые есть, и выжимать максимум.
Что касается удовольствия от пилотажа, оно определяется тем, что у тебя есть достойная техника, и ты можешь извлекать из нее максимум.
Какими бы серьезными ни были изменения, удовлетворение от пилотажа фактически остается неизменным. Вопрос в том, чтобы в деталях понять, что необходимо сделать, чтобы оказаться выше соперников. Повторюсь, при любых изменениях эти вещи сохраняются», – сообщил Андретти в подкасте Drive to Wynn.
Теперь я понимаю - почему он так отстоял (в 2024) за него, а не за Криса.
Но сейчас - он остался в РБР совсем один.
И с Джанпьеро Ламбьязе - он уже не всегда в ладах. (Тот намеревался сам уйти.)
И Лоран Мекьес - открыто сказал, что он поддерживает обоих гонщиков, а не только лидера команды.
----
И ведь с Марио Андретти не поспорить - был бы сейчас Макс лидером, навряд ли мы бы видели/слышали его недовольства.
Спорное утверждение. Давайте Овечкину заменим его клюшку на детскую и пластмассовую. У него останется задача «выжимать максимум», но вряд ли останется такое же удовлетворение от игры.
Только при условии - всем игрокам (и командам!) регламент (включая и клюшки!) объявим заранее.
А уж какие у них клюшки получатся в итоге - это ихние проблемы, а не Овечкина.
Но по поводу карт - я согласен. Давно он их не видал.
Результат получения от Макса - мы и видим, и слышим.
У Макса - уже 2-ой сезон (с перерывами...) не получается максимум выжать.
Да не по его вине! Но - ему (как и его фанам) от этого нелегче.
(А грустят-ли??)
Да и Маки (Ландо в частности) - как минимум без упрёков (регламента), а просто констатируют факт своего проигрыша.
А ну да - они же не 4-рёхкратные и не великие - как их можно сравнивать с превеликим из самых великих.
Так я и не сравнивал - я только пример (из того же пилотона, или как правильно это ...назвать) привёл.
И примеры - не каких-то Стролла или Колапинто, а среди них, даже есть и чемпион(ы).
(Ну да, не великий и не 4-рёхкратный, но - всё же чемпион.
И команды эти - вполне приличные, как и РБР.)