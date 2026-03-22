Основатель «Формулы Е»: «Хотел бы увидеть Алонсо в своей серии, но мне это кажется маловероятным»

В «Формуле Е» рассказали о шансах появления Алонсо в чемпионате.

Основатель «Формулы Е» Алехандро Агаг высказался о положении Фернандо Алонсо в команде «Астон Мартин » в «Ф-1» и прокомментировал идею пригласить его в гонки на электро-болидах.

«Фернандо – потрясающий пилот, я им очень восхищаюсь. Жаль, что в этом году у него нет [хорошей] машины, но он пилот очень высокого уровня и привык к подобному.

Должно быть, он очень огорчен, поскольку с приходом [Эдриана] Ньюи были большие ожидания, но мне кажется, что они попробовали реализовать слишком много всего за раз – и при этом было уже поздно. Им просто не хватило времени [все сделать должным образом].

Но они могут все исправить – надеюсь, что они справятся. Для Фернандо это, должно быть, очень непростая ситуация.

Это хороший шанс позвать Алонсо в «Формулу Е»? Ну… мы по возможности стараемся его привлечь, но я не знаю, захочет ли он попробовать. Думаю, после «Формулы-1» он завершит карьеру, но кто знает? Конечно, мы бы хотели увидеть его здесь, но мне это кажется маловероятным», – сказал Агаг.

Основатель «Формулы Е»: «Главные вдохновители новых правил «Ф-1» – «Мерседес» и Тото Вольфф»

