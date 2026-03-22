Фредерик Вассер: «Хэмилтону теперь проще работать в «Феррари», ведь он участвовал в разработке болида с самого начала»
Вассер высказался о положении Хэмилтона в «Феррари».
Руководитель «Феррари» отметил, что Льюису Хэмилтону стало комфортнее работать в команде в 2026-м.
«Честно говоря, во втором сезоне всегда проще, поскольку ты уже часть проекта. Льюис участвовал в разработке новой машины с самого начала, работая в симуляторе в середине 2025-го, когда проект стартовал.
Он чувствует себя более вовлеченным в процесс, чем год назад. Когда он присоединился к команде в январе, у нас уже был готовый болид.
Он лучше знаком с командой, его отношения с сотрудниками «Феррари» становятся все лучше и лучше. Теперь ему проще со всеми общаться и работать», – сказал Вассер.
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: RacingNews365
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Даже если Льюис отстаёт от Шарля - всего на 1 очко!
В прошлом году - он опережал Шарля, также на 1 очко. И... - все знают, какие были результаты по итогу 2025-го.
Правда, да - тогда (по итогу 2 ГП 2025-го) они были 9 и 10, а не 3 и 4-ым.
Но всяко - за 2 ГП года, всё-равно рано делать выводы.