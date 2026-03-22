Фредерик Вассер: «Хэмилтону теперь проще работать в «Феррари», ведь он участвовал в разработке болида с самого начала»

Вассер высказался о положении Хэмилтона в «Феррари».

Руководитель «Феррари» отметил, что Льюису Хэмилтону стало комфортнее работать в команде в 2026-м.

«Честно говоря, во втором сезоне всегда проще, поскольку ты уже часть проекта. Льюис участвовал в разработке новой машины с самого начала, работая в симуляторе в середине 2025-го, когда проект стартовал.

Он чувствует себя более вовлеченным в процесс, чем год назад. Когда он присоединился к команде в январе, у нас уже был готовый болид.

Он лучше знаком с командой, его отношения с сотрудниками «Феррари» становятся все лучше и лучше. Теперь ему проще со всеми общаться и работать», – сказал Вассер .

