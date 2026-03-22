  Фредерик Вассер: «Хэмилтону теперь проще работать в «Феррари», ведь он участвовал в разработке болида с самого начала»
Фредерик Вассер: «Хэмилтону теперь проще работать в «Феррари», ведь он участвовал в разработке болида с самого начала»

Вассер высказался о положении Хэмилтона в «Феррари».

Руководитель «Феррари» отметил, что Льюису Хэмилтону стало комфортнее работать в команде в 2026-м.

«Честно говоря, во втором сезоне всегда проще, поскольку ты уже часть проекта. Льюис участвовал в разработке новой машины с самого начала, работая в симуляторе в середине 2025-го, когда проект стартовал.

Он чувствует себя более вовлеченным в процесс, чем год назад. Когда он присоединился к команде в январе, у нас уже был готовый болид.

Он лучше знаком с командой, его отношения с сотрудниками «Феррари» становятся все лучше и лучше. Теперь ему проще со всеми общаться и работать», – сказал Вассер.  

«Феррари» в Китае все сделала правильно: дала шанс Хэмилтону и Леклеру в проигранной гонке
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: RacingNews365
После двух ГП - рано ещё выводы делать.
Даже если Льюис отстаёт от Шарля - всего на 1 очко!
В прошлом году - он опережал Шарля, также на 1 очко. И... - все знают, какие были результаты по итогу 2025-го.
Правда, да - тогда (по итогу 2 ГП 2025-го) они были 9 и 10, а не 3 и 4-ым.
Но всяко - за 2 ГП года, всё-равно рано делать выводы.
как он там участвовал в разработке болида остаётся большим секретом 😁, если только глазами , у сирануж нет знаний ни инженера ни конструктора , вряд-ли даже школьное образование есть 🤣
Рекомендуем
Главные новости
Марио Андретти о недовольстве Ферстаппена «Ф-1»: «Макс привык, что все складывается в его пользу. Задача гонщика – играть с теми картами, которые есть»
25 минут назад
Основатель «Формулы Е»: «Хотел бы увидеть Алонсо в своей серии, но мне это кажется маловероятным»
53 минуты назад
Себастьян Ожье об участии в WRC в 2027-м: «Не могу сказать. Мой путь в ралли подходит к концу»
сегодня, 09:36
Руководитель команды Ферстаппена в GT о дисквалификации: «Это больно. Приношу извинения всем болельщикам»
сегодня, 08:52
Себастьян Буэми о новых правилах «Ф-1»: «Не могу не согласиться с Ферстаппеном»
сегодня, 07:55
MotoGP. Гран-при Бразилии. Маркес выиграл спринт, ди Джанантонио – 2-й, Мартин – 3-й
вчера, 19:54
Экипаж Ферстаппена дисквалифицирован и лишен победы на этапе NLS из-за лишнего комплекта шин
вчера, 19:29
«Изучаем такую возможность». Макс Ферстаппен готов выступить на третьем этапе NLS на «Нюрбургринге»
вчера, 19:11
Берни Экклстоун о переходе Уитли в «Астон Мартин»: «Единственное объяснение – он не захотел жить в Швейцарии»
вчера, 18:06
Льюис Хэмилтон: «Учиться управлять новым болидом и вести борьбу на трассе весьма непросто»
вчера, 17:07
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при Китая-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
9 марта, 05:09
В сезоне-2026 Российская Дрифт Серия откроет двери для юных пилотов
4 марта, 10:57
Где смотреть Гран-при Австралии-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
2 марта, 07:40
Гран-при MotoGP в Таиланде разогревали гонками на культовых тайских тук-туках – получилось эпично!
1 марта, 11:43ВидеоСпортс"
«Индикар» вокруг Белого Дома и Капитолия – как это будет выглядеть? Концепт от Трампа
30 января, 12:48ВидеоСпортс"
Российская Дрифт Серия опубликовала календарь сезона-2026
27 января, 11:53
Данила Скоробогатов стал победителем Зимнего кубка РДС
26 января, 09:45
Второй этап «Зимнего Кубка РДС» по дрифту пройдет в Москве 24-25 января
15 января, 09:37
Летний сезон Российской Дрифт Серии стартует в апреле 2026 года
22 декабря 2025, 18:09Фото
«Игора Драйв» и команда по мотокроссу VB18 MX Academy объявили о начале сотрудничества
9 декабря 2025, 11:21
