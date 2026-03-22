Себастьян Ожье об участии в WRC в 2027-м: «Не могу сказать. Мой путь в ралли подходит к концу»

Ожье допустил скорое завершение гоночной карьеры.

Девятикратный чемпион WRC и пилот «Тойоты » Себастьян Ожье ответил на вопрос о возможном участии в следующем сезоне в рамках нового регламента.

«У «Тойоты» есть машина на следующий год, но я ее пока не тестировал. Этого пока нет в планах. Мой путь начинает подходить к концу. Не могу сказать, появлюсь ли я в чемпионате в 2027-м.

Сейчас у меня все еще есть желание участвовать в ралли, но в жизни есть и другие вещи. Я выступаю здесь дольше, чем ожидал. Я дам себе еще несколько месяцев на принятие решения», – сказал Ожье.

