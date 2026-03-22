Руководитель команды Ферстаппена в GT о дисквалификации: «Это больно. Приношу извинения всем болельщикам»

Шеф «Винварда» высказался о дисквалификации экипажа Ферстаппена.

Руководитель команды «Винвард» Кристиан Хохенадель прокомментировал дисквалификацию экипажа №3 (Макс Ферстаппен , Жюль Гюнон, Даниэль Хункаделья) на втором этапе NLS.

Команда, выступающая на «Мерседесе » GT 3, одержала победу в 4-часовом заезде, однако позже была исключена из итогового протокола, поскольку использовала семь комплектов шин вместо разрешенных шести.

Выяснилось, что в «Винварде» допустили ошибку еще во время квалификации, когда отрабатывались пит-стопы и замена пилота.

«От этой дисквалификации больно. К сожалению, командой была допущена ошибка, которая вынудила гоночную дирекцию дисквалифицировать выигравшую машину. Для нас это было первое участие в гонке на «Нордшляйфе» в качестве команды «Мерседеса».

Я бы хотел принести извинения всем, кто нас поддерживал. Мы тщательно проанализируем весь день и подготовимся к оставшимся гонкам – полностью сконцентрировавшись на «24 часах Нюрбургринга», – сказал Хохенадель.

Экипаж Ферстаппена дисквалифицирован и лишен победы на этапе NLS из-за лишнего комплекта шин

