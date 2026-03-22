Руководитель команды Ферстаппена в GT о дисквалификации: «Это больно. Приношу извинения всем болельщикам»
Руководитель команды «Винвард» Кристиан Хохенадель прокомментировал дисквалификацию экипажа №3 (Макс Ферстаппен, Жюль Гюнон, Даниэль Хункаделья) на втором этапе NLS.
Команда, выступающая на «Мерседесе» GT3, одержала победу в 4-часовом заезде, однако позже была исключена из итогового протокола, поскольку использовала семь комплектов шин вместо разрешенных шести.
Выяснилось, что в «Винварде» допустили ошибку еще во время квалификации, когда отрабатывались пит-стопы и замена пилота.
«От этой дисквалификации больно. К сожалению, командой была допущена ошибка, которая вынудила гоночную дирекцию дисквалифицировать выигравшую машину. Для нас это было первое участие в гонке на «Нордшляйфе» в качестве команды «Мерседеса».
Я бы хотел принести извинения всем, кто нас поддерживал. Мы тщательно проанализируем весь день и подготовимся к оставшимся гонкам – полностью сконцентрировавшись на «24 часах Нюрбургринга», – сказал Хохенадель.
Экипаж Ферстаппена дисквалифицирован и лишен победы на этапе NLS из-за лишнего комплекта шин
Для оголтелых хейтеров, если только. Но - им повода и не надо искать.
Я (из нефанов Макса) прекрасно помню победу Макса на прошлогодней Сев.Петле.
Как оказалось - он пришёл 1-ым из 2-ух доехавших машин.
(Гонку не смотрел, но вылетевший мобиль (модель!) была немедленнее, точно.
Повторю - гонку не смотрел и не знаю, кто/каким шли до вылета 3-тьего.
Но стартовать в 3-ке (а 4-го и не было!) - уже... гарантия (без кавычек!) подиума.)