Руководитель команды Ферстаппена в GT о дисквалификации: «Это больно. Приношу извинения всем болельщикам»

Шеф «Винварда» высказался о дисквалификации экипажа Ферстаппена.

Руководитель команды «Винвард» Кристиан Хохенадель прокомментировал дисквалификацию экипажа №3 (Макс Ферстаппен, Жюль Гюнон, Даниэль Хункаделья) на втором этапе NLS.

Команда, выступающая на «Мерседесе» GT3, одержала победу в 4-часовом заезде, однако позже была исключена из итогового протокола, поскольку использовала семь комплектов шин вместо разрешенных шести.

Выяснилось, что в «Винварде» допустили ошибку еще во время квалификации, когда отрабатывались пит-стопы и замена пилота.

«От этой дисквалификации больно. К сожалению, командой была допущена ошибка, которая вынудила гоночную дирекцию дисквалифицировать выигравшую машину. Для нас это было первое участие в гонке на «Нордшляйфе» в качестве команды «Мерседеса».

Я бы хотел принести извинения всем, кто нас поддерживал. Мы тщательно проанализируем весь день и подготовимся к оставшимся гонкам – полностью сконцентрировавшись на «24 часах Нюрбургринга», – сказал Хохенадель.

Экипаж Ферстаппена дисквалифицирован и лишен победы на этапе NLS из-за лишнего комплекта шин
      

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: GPblog
24 часа Нюрбургринга
гонки на выносливость
logoФормула-1
logoМакс Ферстаппен
GT
logoРед Булл
logoМерседес
Нюрбургринг
Для фанатов эта дисквалификация все равно никакого значения не имеет.
Ответ Сергей Евсеев
И для нефанатов, тоже.
Для оголтелых хейтеров, если только. Но - им повода и не надо искать.
Я (из нефанов Макса) прекрасно помню победу Макса на прошлогодней Сев.Петле.
Как оказалось - он пришёл 1-ым из 2-ух доехавших машин.
(Гонку не смотрел, но вылетевший мобиль (модель!) была немедленнее, точно.
Повторю - гонку не смотрел и не знаю, кто/каким шли до вылета 3-тьего.
Но стартовать в 3-ке (а 4-го и не было!) - уже... гарантия (без кавычек!) подиума.)
Ответ Имя Фамилия
Не смотрел, но осуждаю (с). В гонке было более 100 участников. В топовой категории GT3 (где Макс) - 10. В статистику не заглядывал, но, по-моему, доехали все. Откуда вы двоих взяли?
Это не год Макса
Ответ Paland Gree
Причём - уже не первый (год!).
Ответ Имя Фамилия
Ну прошлый год норм был. Там всего 2 очка разница. Этот год ваще катастрофа
главное чтобы на допуск к 24-м часам не повлияло
