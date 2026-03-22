  • Себастьян Буэми о новых правилах «Ф-1»: «Не могу не согласиться с Ферстаппеном»
2

Буэми поддержал критику новых правил «Ф-1» от Ферстаппена.

Гонщик «Формулы Е» и пилот симулятора «Ред Булл» Себастьян Буэми согласился с мнением Макса Ферстаппена относительно нового регламента «Ф-1».

Ранее нидерландец много раз критиковал новые правила чемпионата.

«Думаю, Макс достиг достаточно многого, чтобы высказывать мнение – и, по-моему, его мнение невероятно важно. В случае с этими правилами сейчас все есть, как есть. Мы же просто постараемся по возможности улучшить ситуацию, чтобы у Макса была отличная машина.

В конце концов не могу не согласиться с ним. Я согласен с его словами. Я уже давно выступаю в «Формуле Е», и здесь есть определенные сходства: местами вышло лучше, местами – хуже.

Но в итоге, как и говорилось, Макс сказал, что будет пилотировать, выкладываясь изо всех сил – будь у него тележка или машина. Ты просто выжимаешь максимум, и все», – сказал Буэми.  

Ферстаппен лихо ворвался в суперкары: победы на «Феррари» и «Мерседесе», всеобщий ажиотаж и внезапный дисквал
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: RacingNews365
2 комментария
Не могу не согласиться, а то уволят из Ред Булл.
Ответ Сергей Горелов
Тебе сколько годиков? 20 лет назад было гораздо интереснее
Тебе сколько годиков? 20 лет назад было гораздо интереснее
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Фредерик Вассер: «Хэмилтону теперь проще работать в «Феррари», ведь он участвовал в разработке болида с самого начала»
32 минуты назад
Себастьян Ожье об участии в WRC в 2027-м: «Не могу сказать. Мой путь в ралли подходит к концу»
сегодня, 09:36
Руководитель команды Ферстаппена в GT о дисквалификации: «Это больно. Приношу извинения всем болельщикам»
сегодня, 08:52
MotoGP. Гран-при Бразилии. Маркес выиграл спринт, ди Джанантонио – 2-й, Мартин – 3-й
вчера, 19:54
Экипаж Ферстаппена дисквалифицирован и лишен победы на этапе NLS из-за лишнего комплекта шин
вчера, 19:29
«Изучаем такую возможность». Макс Ферстаппен готов выступить на третьем этапе NLS на «Нюрбургринге»
вчера, 19:11
Берни Экклстоун о переходе Уитли в «Астон Мартин»: «Единственное объяснение – он не захотел жить в Швейцарии»
вчера, 18:06
Льюис Хэмилтон: «Учиться управлять новым болидом и вести борьбу на трассе весьма непросто»
вчера, 17:07
Макс Ферстаппен о победе на «Нюрбургринге»: «Мне все понравилось, получил действительно классный опыт»
вчера, 16:09
Формула Е. Да Кошта выиграл гонку в Мадриде
вчера, 15:52
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при Китая-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
9 марта, 05:09
В сезоне-2026 Российская Дрифт Серия откроет двери для юных пилотов
4 марта, 10:57
Где смотреть Гран-при Австралии-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
2 марта, 07:40
Гран-при MotoGP в Таиланде разогревали гонками на культовых тайских тук-туках – получилось эпично!
1 марта, 11:43ВидеоСпортс"
«Индикар» вокруг Белого Дома и Капитолия – как это будет выглядеть? Концепт от Трампа
30 января, 12:48ВидеоСпортс"
Российская Дрифт Серия опубликовала календарь сезона-2026
27 января, 11:53
Данила Скоробогатов стал победителем Зимнего кубка РДС
26 января, 09:45
Второй этап «Зимнего Кубка РДС» по дрифту пройдет в Москве 24-25 января
15 января, 09:37
Летний сезон Российской Дрифт Серии стартует в апреле 2026 года
22 декабря 2025, 18:09Фото
«Игора Драйв» и команда по мотокроссу VB18 MX Academy объявили о начале сотрудничества
9 декабря 2025, 11:21
Рекомендуем