Себастьян Буэми о новых правилах «Ф-1»: «Не могу не согласиться с Ферстаппеном»
Гонщик «Формулы Е» и пилот симулятора «Ред Булл» Себастьян Буэми согласился с мнением Макса Ферстаппена относительно нового регламента «Ф-1».
Ранее нидерландец много раз критиковал новые правила чемпионата.
«Думаю, Макс достиг достаточно многого, чтобы высказывать мнение – и, по-моему, его мнение невероятно важно. В случае с этими правилами сейчас все есть, как есть. Мы же просто постараемся по возможности улучшить ситуацию, чтобы у Макса была отличная машина.
В конце концов не могу не согласиться с ним. Я согласен с его словами. Я уже давно выступаю в «Формуле Е», и здесь есть определенные сходства: местами вышло лучше, местами – хуже.
Но в итоге, как и говорилось, Макс сказал, что будет пилотировать, выкладываясь изо всех сил – будь у него тележка или машина. Ты просто выжимаешь максимум, и все», – сказал Буэми.
