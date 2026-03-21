Экипаж Ферстаппена дисквалифицирован и лишен победы на этапе NLS из-за лишнего комплекта шин
Ферстаппен финишировал на 1-м месте во второй гонке чемпионата Nurburgring Langstrecken-Serie (NLS; серия по гонкам на выносливость на трассе «Нюрбургринг») в составе команды «Винвард», стартовав с поула. Его напарниками по экипажу были Жюль Гюнон и Даниэль Хункаделья.
Однако техническая проверка после финиша выявила ошибку, допущенную командой по ходу заезда. Выяснилось, что на машине Ферстаппена, Хункадельи и Гюнона вместо положенных шести комплектов шин в общей сложности было использовано семь. Что автоматически привело к дисквалификации экипажа.
Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: motorsport.com
а почему такое могло произойти, подумал вот о чем: на ньюзе утром до квалы написали, что у тачки Макса возникли технические траблы, предположительно с подвеской. Макс побазарил с инженерами Бильштайн, и тачку поменяли на другую. ну и видать, напутали чота))
Но - моя т.з. практически такая-же.
Как они умудрились еще один комплект шин использовать?