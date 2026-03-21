  • Экипаж Ферстаппена дисквалифицирован и лишен победы на этапе NLS из-за лишнего комплекта шин
Экипаж Ферстаппена дисквалифицирован и лишен победы на этапе NLS из-за лишнего комплекта шин

Ферстаппен финишировал на 1-м месте во второй гонке чемпионата Nurburgring Langstrecken-Serie (NLS; серия по гонкам на выносливость на трассе «Нюрбургринг») в составе команды «Винвард», стартовав с поула. Его напарниками по экипажу были Жюль Гюнон и Даниэль Хункаделья.

Однако техническая проверка после финиша выявила ошибку, допущенную командой по ходу заезда. Выяснилось, что на машине Ферстаппена, Хункадельи и Гюнона вместо положенных шести комплектов шин в общей сложности было использовано семь. Что автоматически привело к дисквалификации экипажа.

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: motorsport.com
Даниэль Хункаделья
logoМакс Ферстаппен
обиднее было бы, если бы после 24-х часов дисквал) вот где реально драма))
Ответ Подельман Кесельмана
Комментарий скрыт
Если на гонку положено 6 комплектов и было 3 пита, то откуда взялся 7-й?
Ответ Sebastian Pereira
Мож на квале взяли лишний комплект на питлейне?
Ответ Sebastian Pereira
Этот сезон для Ферстаппена неудачен по всем фронтам...
пишут что в квале они превысили количество разрешенных шин.

а почему такое могло произойти, подумал вот о чем: на ньюзе утром до квалы написали, что у тачки Макса возникли технические траблы, предположительно с подвеской. Макс побазарил с инженерами Бильштайн, и тачку поменяли на другую. ну и видать, напутали чота))
Ответ Подельман Кесельмана
главное, что ему гоняться понравилось. он же твердит, что по фигу ему на ваши победы. главное - тапка в пол.
Не очень люблю Макса и считаю его довольно грязным гонщиком, бесконечное нытьё которого на каждом ГП очень надоело. При этом обвинять его лично за нарушение технического регламента командой просто глупо. Его работа крутить баранку, а не считать комплекты шин.
Ответ Anton Beletskiy
Сейчас фаны Макса заминусят)))
Но - моя т.з. практически такая-же.
Ответ Anton Beletskiy
Шуми тоже грязным был, или это другое?
След Тото найдут и здесь
Каждый себе по запаске взял что ли?
Да как-так то? Как так то?

Как они умудрились еще один комплект шин использовать?
Ответ Роман Патюков
Кто-то плохо умеет считать
получается 7 пит-стопов)) на троих, Кто-то лишние круги намотал))
Это как так можно?Что в команде регламент не знают?
