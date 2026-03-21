Экипаж Ферстаппена дисквалифицирован и лишен победы на этапе NLS из-за лишнего комплекта шин

Ферстаппена лишили победы во второй гонке на «Нюрбургринге».

Пилот «Ред Булл » Макс Ферстаппен лишился победы в гонке на «Нордшляйфе».

Ферстаппен финишировал на 1-м месте во второй гонке чемпионата Nurburgring Langstrecken-Serie (NLS; серия по гонкам на выносливость на трассе «Нюрбургринг») в составе команды «Винвард», стартовав с поула. Его напарниками по экипажу были Жюль Гюнон и Даниэль Хункаделья.

Однако техническая проверка после финиша выявила ошибку, допущенную командой по ходу заезда. Выяснилось, что на машине Ферстаппена, Хункадельи и Гюнона вместо положенных шести комплектов шин в общей сложности было использовано семь. Что автоматически привело к дисквалификации экипажа.

Экипаж Ферстаппена одержал победу на втором этапе NLS на «Нюрбургринге»