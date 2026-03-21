«Изучаем такую возможность». Макс Ферстаппен готов выступить на третьем этапе NLS на «Нюрбургринге»

Ферстаппен не исключает нового выступления в гонке NLS.

Пилот «Ред Булл » Макс Ферстаппен рассказал, что рассматривает возможность принять участие в третьей гонке чемпионата Nurburgring Langstrecken-Serie (NLS; серия по гонкам на выносливость на трассе «Нюрбургринг»).

Ферстаппен выиграл второй этап серии, выступая за рулем «Мерседеса» GT 3 в экипаже под №3, где его напарниками были Жюль Гюнон и Даниэль Хункаделья.

Изначально Макс хотел провести только второй этапе сезона в рамках подготовки к гонке «24 часа Нюрбургринга». Однако после отмены Гран-при Бахрейна и Саудовской Аравии и возникновения паузы в календаре «Формулы-1», теперь график позволяет Ферстаппену провести и третью гонку сезона 11 апреля, и квалификационный этап перед «24 часами Нюрбургринга».

«Да, мы изучаем такую возможность. Зависит от того, насколько это будет удобным. Но да, лично я всегда раз погоняться на «Нюрбургринге», – рассказал Ферстаппен.

Экипаж Ферстаппена одержал победу на втором этапе NLS на «Нюрбургринге»