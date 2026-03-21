  • «Изучаем такую возможность». Макс Ферстаппен готов выступить на третьем этапе NLS на «Нюрбургринге»
«Изучаем такую возможность». Макс Ферстаппен готов выступить на третьем этапе NLS на «Нюрбургринге»

Ферстаппен не исключает нового выступления в гонке NLS.

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал, что рассматривает возможность принять участие в третьей гонке чемпионата Nurburgring Langstrecken-Serie (NLS; серия по гонкам на выносливость на трассе «Нюрбургринг»).

Ферстаппен выиграл второй этап серии, выступая за рулем «Мерседеса» GT3 в экипаже под №3, где его напарниками были Жюль Гюнон и Даниэль Хункаделья.

Изначально Макс хотел провести только второй этапе сезона в рамках подготовки к гонке «24 часа Нюрбургринга». Однако после отмены Гран-при Бахрейна и Саудовской Аравии и возникновения паузы в календаре «Формулы-1», теперь график позволяет Ферстаппену провести и третью гонку сезона 11 апреля, и квалификационный этап перед «24 часами Нюрбургринга».

«Да, мы изучаем такую возможность. Зависит от того, насколько это будет удобным. Но да, лично я всегда раз погоняться на «Нюрбургринге», – рассказал Ферстаппен.

Экипаж Ферстаппена одержал победу на втором этапе NLS на «Нюрбургринге»

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
После дисквы надо ехать
