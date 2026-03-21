MotoGP. Гран-при Бразилии. Маркес выиграл спринт, ди Джанантонио – 2-й, Мартин – 3-й
Пилот «Дукати» Марк Маркес выиграл спринт перед Гран-при Бразилии. Долгое время в заезде лидировал стартовавший с поула Фабио ди Джанантонио, однако Маркесу удалось совершить решающий обгон в борьбе за лидерство за три круга до финиша, и обогнать итальянского пилота «ВР46». Третьим заезд закончил пилот «Априлии» Хорхе Мартин.
MotoGP
Гран-при Бразилии
Международный автодром де Гойаны
21 марта 2026 года
Спринт
1. Марк Маркес («Дукати») – 19.41,982
2. Фабио ди Джанантонио («ВР46») +0,213
3. Хорхе Мартин («Априлия») +3,587
4. Марко Беццекки («Априлия») +4,061
5. Аи Огура («Трэкхаус») +4,994
6. Фабио Куартараро («Ямаха») +7,728
7. Алекс Маркес («Грезини») +8,153
8. Франческо Баньяя («Дукати») +8,342
9. Педро Акоста («КТМ») +9,096
10. Диого Морейра («ЛЧР-Хонда») +10,329
11. Лука Марини («Хонда») +11,106
12. Рауль Фернандес («Трэкхаус») +14,213
13. Алекс Ринс («Ямаха») +15,090
14. Фермин Альдегер («Грезини») +15,535
15. Брэд Биндер («КТМ») +15,528
16. Франко Морбиделли («ВР46») +21,396
17. Энеа Бастианини («Тек 3») +22,706
18. Топрак Разгатлиоглу («Прамак») +23,044
19. Джек Миллер («Прамак») +23,807
Сошли:
Маверик Виньялес («Тек 3»)
Жоан Зарко («ЛЧР-Хонда»)
Хоан Мир («Хонда»)
Самое интересное — действительно ли Баньяя пойдёт в Априлию, и куда денется Мартин? Конкурентоспособный Хорхе добавит чемпионату остроты, имхо
вряд ли Бец обрадуется такому камбеку. да и как руководство Априлии отнесется, тоже вопрос.
Мартин будет дураком, если отдаст байк Априлии Баньяе. хотя возможно он выбирает с прицелом на новый регламент.
А у него выбор есть?))