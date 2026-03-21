MotoGP. Гран-при Бразилии. Маркес выиграл спринт, ди Джанантонио – 2-й, Мартин – 3-й

Маркес выиграл спринт на Гран-при Бразилии MotoGP.

Пилот «Дукати» Марк Маркес выиграл спринт перед Гран-при Бразилии. Долгое время в заезде лидировал стартовавший с поула Фабио ди Джанантонио, однако Маркесу удалось совершить решающий обгон в борьбе за лидерство за три круга до финиша, и обогнать итальянского пилота «ВР46». Третьим заезд закончил пилот «Априлии» Хорхе Мартин.

MotoGP

Гран-при Бразилии

Международный автодром де Гойаны

21 марта 2026 года

Спринт

1. Марк Маркес («Дукати») – 19.41,982

2. Фабио ди Джанантонио («ВР46») +0,213

3. Хорхе Мартин («Априлия») +3,587

4. Марко Беццекки («Априлия») +4,061

5. Аи Огура («Трэкхаус») +4,994

6. Фабио Куартараро («Ямаха») +7,728

7. Алекс Маркес («Грезини») +8,153

8. Франческо Баньяя («Дукати») +8,342

9. Педро Акоста («КТМ») +9,096

10. Диого Морейра («ЛЧР-Хонда») +10,329

11. Лука Марини («Хонда») +11,106

12. Рауль Фернандес («Трэкхаус») +14,213

13. Алекс Ринс («Ямаха») +15,090

14. Фермин Альдегер («Грезини») +15,535

15. Брэд Биндер («КТМ») +15,528

16. Франко Морбиделли («ВР46») +21,396

17. Энеа Бастианини («Тек 3») +22,706

18. Топрак Разгатлиоглу («Прамак») +23,044

19. Джек Миллер («Прамак») +23,807

Сошли:

Маверик Виньялес («Тек 3»)

Жоан Зарко («ЛЧР-Хонда»)

Хоан Мир («Хонда»)