Берни Экклстоун о переходе Уитли в «Астон Мартин»: «Единственное объяснение – он не захотел жить в Швейцарии»

Экклстоун прокомментировал переход Уитли.

Бывший руководитель «Формулы-1» Берни Экклстоун поделился мнением о неожиданном переходе Джонатана Уитли из «Ауди» в «Астон Мартин».

Уитли проработал во главе гоночной команды «Ауди» меньше года, и теперь решил принять предложение «Астон Мартин».

Экклстоун считает, что единственной причиной такого решение могло быть желание Уитли уехать из Швейцарии, где располагается нынешняя база «Ауди» (доставшаяся от «Заубера»), и вернуться в Англию.

«Все это кажется чем-то совершенно невозможным. Единственное разумное объяснение – он [Уитли] не захотел жить в Швейцарии и решил вернуться в Англию», – заявил Экклстоун.

«Ауди» объявила об уходе руководителя команды Джонатана Уитли

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: motorsportweek
Ауди, там Штайнер по студиям шатается..
Ответ Eclipse7
Штайнер так то друг Бинотто, может подтянуть, но с другой стороны руководитель он был в целом бестолковый и у него сейчас дело в Мото ГП. Хорнера врятли позовут, думается не сработаются они с Бинотто, оба слишком амбициозны, да и он на простую роль руководителя не пойдет.
Променять прекрасную Швейцарию на сырую Англию - это такое себе. За баблом он пошел, за баблом. Стролл там наверняка х5 прайс предложил.
Ответ Forever and Ever
ты это вообще зачем пишешь)
ни там, ни там ты не был
в ф1, а тем более на уровне менеджеров, ты не разбираешься
