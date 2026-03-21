Берни Экклстоун о переходе Уитли в «Астон Мартин»: «Единственное объяснение – он не захотел жить в Швейцарии»
Экклстоун прокомментировал переход Уитли.
Бывший руководитель «Формулы-1» Берни Экклстоун поделился мнением о неожиданном переходе Джонатана Уитли из «Ауди» в «Астон Мартин».
Уитли проработал во главе гоночной команды «Ауди» меньше года, и теперь решил принять предложение «Астон Мартин».
Экклстоун считает, что единственной причиной такого решение могло быть желание Уитли уехать из Швейцарии, где располагается нынешняя база «Ауди» (доставшаяся от «Заубера»), и вернуться в Англию.
«Все это кажется чем-то совершенно невозможным. Единственное разумное объяснение – он [Уитли] не захотел жить в Швейцарии и решил вернуться в Англию», – заявил Экклстоун.
«Ауди» объявила об уходе руководителя команды Джонатана Уитли
Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: motorsportweek
