Берни Экклстоун о переходе Уитли в «Астон Мартин»: «Единственное объяснение – он не захотел жить в Швейцарии»

Экклстоун прокомментировал переход Уитли.

Бывший руководитель «Формулы-1» Берни Экклстоун поделился мнением о неожиданном переходе Джонатана Уитли из «Ауди» в «Астон Мартин ».

Уитли проработал во главе гоночной команды «Ауди» меньше года, и теперь решил принять предложение «Астон Мартин».

Экклстоун считает, что единственной причиной такого решение могло быть желание Уитли уехать из Швейцарии, где располагается нынешняя база «Ауди» (доставшаяся от «Заубера»), и вернуться в Англию.

«Все это кажется чем-то совершенно невозможным. Единственное разумное объяснение – он [Уитли] не захотел жить в Швейцарии и решил вернуться в Англию», – заявил Экклстоун.

