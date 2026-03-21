Льюис Хэмилтон: «Учиться управлять новым болидом и вести борьбу на трассе весьма непросто»

Хэмилтон назвал непростой адаптацию к новым болидам «Ф-1».

Пилот «Феррари » Льюис Хэмилтон рассказал о том, что процесс адаптации к управлению новым болидом и ведению борьбы на трассе идет постепенно.

Главным образом Хэмилтон выделил необходимость учиться правильно пользоваться электрическим зарядом батареи, что можно сделать только непосредственно во время ведения борьбы с другими машинами на трассе.

«Да, учиться управлять новым болидом и вести борьбу на трассе было весьма непросто. Очень непросто. Потому что на тестах я такого опыта почти не получил.

И именно в трех прошедших гонках [два Гран-при и спринт] это стало очевидным. Когда ты ведешь борьбу на трассе в окружении других машин, ты только тогда понимаешь, каким именно получается расход заряда батареи, как именно работает ускорение, как тебе с ним справляться, ну и так далее. Так что да, это очень и очень непросто.

При этом в сравнении с «Мерседесом », при нахождении в пределах секунды и используя ускорение, соперники все равно отрываются на прямых. Так что нам все равно нужно прибавлять. При этом сейчас изучать особенности машины приходится намного тщательнее, чем в любую другую эру за все время, что я выступаю в «Формуле-1». Ты должен быть предельно методичным и обращать внимание на каждую деталь», – рассказал Хэмилтон.

