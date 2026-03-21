Макс Ферстаппен о победе на «Нюрбургринге»: «Мне все понравилось, получил действительно классный опыт»

Ферстаппен доволен победой на «Нюрбургринге».

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился впечатлениями от победного выступления на трассе «Нордшляйфе» – «Северной петле Нюрбургринга».

Макс финишировал на 1-м месте во второй гонке чемпионата Nurburgring Langstrecken-Serie (NLS; серия по гонкам на выносливость на трассе «Нюрбургринг») в составе команды «Винвард», стартовав с поула. Его напарниками по экипажу были Жюль Гюнон и Даниэль Хункаделья.

«Это было очень здорово, мне все понравилось. Команда тоже отлично поработала, ребята здорово подготовили машину, мы провели разнообразные тесты и в итоге я в полной мере комфортно чувствовал себя за рулем машины. Сегодня я получил действительно классный гоночный опыт.

При этом в последние годы я много готовился, работая и на симуляторе. Такая подготовка здорово помогает, когда ты являешься новичком в этих гонках и впервые выступаешь на «Нюрбургринге».

Ну а дальше тебе просто нужно привыкнуть к управлению машиной класса GT. И в целом все это соревнование действительно классное. Приятно видеть и такое количество столь страстных болельщиков, я действительно рад быть частью всего этого», – рассказал Ферстаппен.

Экипаж Ферстаппена одержал победу на втором этапе NLS на «Нюрбургринге»

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: GP Blog
Макс Ферстаппен
Формула-1
Ну вот пускай лучшие пилоты Ф1 уходят в другие серии, мож тогда до Либерти дойдет, что Ф1 элита автоспорта и пример для подражания, а макдак с дешевым дофамином в виде искусственной "борьбы"
Да !
Причём об этом уже говорят на разных ресурсах, а именно про влияние и про резкое изменение количества просмотров "никому ненужной полу-любительской NLS" с участием Ферстаппена.
Будем реалистами, никуда Макс не уйдет, да и не собирался. Регламент есть, тачки готовы его никто не отменит, да он и не безнадежен будем честны. Так что нет смысла ныть ни болела и ни гонщикам , регламент будет допилен и через пару лет снова будет 2-3 команды бороться за титул
красава. с победой. жить нужно в удовольствие.
Не с чем поздравлять - дисквалификация...
досадно, да.. но всё равно пошумел ))
А с чего бы он "не был бы доволен" победой?)))
А нет уже победы, отобрали...
ППШШШЛИИИВЫНА🪗🪗🪗!!!
Хейтеров в очередной раз мокнул
Ну так поделом им!
Сам он себя захейтерил. Дисквалификация....
Причём тут Ферст и экипаж в целом.
Это тех ошибка штаба команды.
И это не отменяет продемонстрированное им (и экипажем) гоночное мастерство
Рекомендуем
Главные новости
Тото Вольфф об интересе к акциям «Альпин»: «Мерседес» не собирается создавать младшую команду»
2 минуты назад
Лео Туррини: «Хэмилтон как рыба в воде с новыми правилами. Словно вернулся великий чемпион»
5 минут назад
«Этот уик-энд надолго останется в нашей памяти». В «Мерседесе» высказались о выступлении Ферстаппена в NLS
36 минут назад
Фелипе Масса о новой «Ф-1»: «Команды были в полутора секундах друг от друга, теперь – в пяти. Просто ужасно»
47 минут назад
Карлос Сайнс: «Не жалею об уходе из «Макларена». Это правильное решение, принятое в подходящий момент»
сегодня, 12:58
Марио Андретти о целях «Кадиллака»: «Стабильно бороться за места в топ-10 или выше к концу сезона»
сегодня, 12:57
Йос Ферстаппен о регламенте-2026: «Если называешь это гонками, значит, вообще ничего не понимаешь в «Ф-1»
сегодня, 12:20
Марио Андретти о недовольстве Ферстаппена «Ф-1»: «Макс привык, что все складывается в его пользу. Задача гонщика – играть с теми картами, которые есть»
сегодня, 11:39
Основатель «Формулы Е»: «Хотел бы увидеть Алонсо в своей серии, но мне это кажется маловероятным»
сегодня, 11:11
Фредерик Вассер: «Хэмилтону теперь проще работать в «Феррари», ведь он участвовал в разработке болида с самого начала»
сегодня, 10:27
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при Китая-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
9 марта, 05:09
В сезоне-2026 Российская Дрифт Серия откроет двери для юных пилотов
4 марта, 10:57
Где смотреть Гран-при Австралии-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
2 марта, 07:40
Гран-при MotoGP в Таиланде разогревали гонками на культовых тайских тук-туках – получилось эпично!
1 марта, 11:43ВидеоСпортс"
«Индикар» вокруг Белого Дома и Капитолия – как это будет выглядеть? Концепт от Трампа
30 января, 12:48ВидеоСпортс"
Российская Дрифт Серия опубликовала календарь сезона-2026
27 января, 11:53
Данила Скоробогатов стал победителем Зимнего кубка РДС
26 января, 09:45
Второй этап «Зимнего Кубка РДС» по дрифту пройдет в Москве 24-25 января
15 января, 09:37
Летний сезон Российской Дрифт Серии стартует в апреле 2026 года
22 декабря 2025, 18:09Фото
«Игора Драйв» и команда по мотокроссу VB18 MX Academy объявили о начале сотрудничества
9 декабря 2025, 11:21
Рекомендуем