Макс Ферстаппен о победе на «Нюрбургринге»: «Мне все понравилось, получил действительно классный опыт»

Ферстаппен доволен победой на «Нюрбургринге».

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился впечатлениями от победного выступления на трассе «Нордшляйфе» – «Северной петле Нюрбургринга».

Макс финишировал на 1-м месте во второй гонке чемпионата Nurburgring Langstrecken-Serie (NLS; серия по гонкам на выносливость на трассе «Нюрбургринг») в составе команды «Винвард», стартовав с поула. Его напарниками по экипажу были Жюль Гюнон и Даниэль Хункаделья.

«Это было очень здорово, мне все понравилось. Команда тоже отлично поработала, ребята здорово подготовили машину, мы провели разнообразные тесты и в итоге я в полной мере комфортно чувствовал себя за рулем машины. Сегодня я получил действительно классный гоночный опыт.

При этом в последние годы я много готовился, работая и на симуляторе. Такая подготовка здорово помогает, когда ты являешься новичком в этих гонках и впервые выступаешь на «Нюрбургринге».

Ну а дальше тебе просто нужно привыкнуть к управлению машиной класса GT . И в целом все это соревнование действительно классное. Приятно видеть и такое количество столь страстных болельщиков, я действительно рад быть частью всего этого», – рассказал Ферстаппен.

