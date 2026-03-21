Формула Е. Да Кошта выиграл гонку в Мадриде
Да Кошта одержал победу на Е-При Мадрида.
Пилот «Ягуара» Антониу Феликс да Кошта финишировал 1-м в гонке «Формулы Е» в Мадриде.
Вторую строчку занял его напарник – Митч Эванс, прорвавшийся с 16-го места. Третьим стал Паскаль Верляйн из «Порше».
По итогам 6-го этапа чемпионата Верляйн остается лидером личного зачета с 83 очками. Вторым идет Эдоардо Мортара – 72 очка, третьим – Митч Эванс с 65 очками.
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: сайт «Формулы Е»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем