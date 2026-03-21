Формула Е. Да Кошта выиграл гонку в Мадриде

Да Кошта одержал победу на Е-При Мадрида.

Пилот «Ягуара » Антониу Феликс да Кошта финишировал 1-м в гонке «Формулы Е» в Мадриде.

Вторую строчку занял его напарник – Митч Эванс, прорвавшийся с 16-го места. Третьим стал Паскаль Верляйн из «Порше ».

По итогам 6-го этапа чемпионата Верляйн остается лидером личного зачета с 83 очками. Вторым идет Эдоардо Мортара – 72 очка, третьим – Митч Эванс с 65 очками.

«Опель» присоединится к «Формуле E» с сезона-2026/2027

