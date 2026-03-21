MotoGP. Гран-при Бразилии. Ди Джанантонио выиграл поул, Беццекки – 2-й, Маркес – 3-й
Пилот «ВР46» Фабио ди Джанантонио выиграл квалификацию к Гран-при Бразилии. Итальянец меньше чем на 0,1 секунды опередил своего соотечественника Марко Беццекки, выступающего за «Априлию». Третье время показал пилот «Дукати» Марк Маркес.
MotoGP
Гран-при Бразилии
Международный автодром де Гойаны
21 марта 2026 года
Квалификация
2-й сегмент
1. Фабио ди Джанантонио («ВР46») – 1.17,410
2. Марко Беццекки («Априлия») +0,070
3. Марк Маркес («Дукати») +0,081
4. Фабио Куартараро («Ямаха») +0,151
5. Хорхе Мартин («Априлия») +0,220
6. Аи Огура («Трэкхаус») +0,292
7. Фрмин Альдегер («Грезини») +0,305
8. Алекс Маркес («Грезини») +0,389
9. Педро Акоста («КТМ») +0,624
10. Жоан Зарко («Хонда-ЛЧР») +0655
11. Франческо Баньяя («Дукати») +0,712
12. Топрак Разгатлиоглу («Прамак») +1,012
В спринте и гонке главное не падать)