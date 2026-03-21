  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • MotoGP. Гран-при Бразилии. Ди Джанантонио выиграл поул, Беццекки – 2-й, Маркес – 3-й
3

MotoGP. Гран-при Бразилии. Ди Джанантонио выиграл поул, Беццекки – 2-й, Маркес – 3-й

Ди Джанантонио выиграл поул в Бразилии.

Пилот «ВР46» Фабио ди Джанантонио выиграл квалификацию к Гран-при Бразилии. Итальянец меньше чем на 0,1 секунды опередил своего соотечественника Марко Беццекки, выступающего за «Априлию». Третье время показал пилот «Дукати» Марк Маркес.

MotoGP

Гран-при Бразилии

Международный автодром де Гойаны

21 марта 2026 года

Квалификация

2-й сегмент

1. Фабио ди Джанантонио («ВР46») – 1.17,410

2. Марко Беццекки («Априлия») +0,070

3. Марк Маркес («Дукати») +0,081

4. Фабио Куартараро («Ямаха») +0,151

5. Хорхе Мартин («Априлия») +0,220

6. Аи Огура («Трэкхаус») +0,292

7. Фрмин Альдегер («Грезини») +0,305

8. Алекс Маркес («Грезини») +0,389

9. Педро Акоста («КТМ») +0,624

10. Жоан Зарко («Хонда-ЛЧР») +0655

11. Франческо Баньяя («Дукати») +0,712

12. Топрак Разгатлиоглу («Прамак») +1,012

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: официальный сайт MotoGP
logoФранческо Баньяя
Алекс Маркес
ЛЧР
Педро Акоста
Ямаха
logoФабио Куартараро
Трэкхаус Рейсинг
Фермин Альдегер
результаты
Фабио ди Джанантонио
КТМ
logoХорхе Мартин
logoМарк Маркес
logoчемпионат мира MotoGP
Марко Беццекки
Априлия
Дукати
Жоан Зарко
Аи Огура
Прамак
Грезини
ВР46
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Валебан ликует!) Чемпионат будет интересным перед сменой регламента, наверное как по аналогии с Ф1 в 2021м и 2025м было.

В спринте и гонке главное не падать)
Видимо в этом году без доминирования дукати и могучего муравья.
Ответ Nеоn
Видимо в этом году без доминирования дукати и могучего муравья.
Слава богу, чтобы так и было)
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
