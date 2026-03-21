Экипаж Ферстаппена одержал победу на втором этапе NLS на «Нюрбургринге»
Ферстаппен выиграл 4-часовую гонку на «Нордшляйфе» за рулем «Мерседеса».
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен финишировал на 1-м месте во второй гонке чемпионата Nurburgring Langstrecken-Serie (NLS; серия по гонкам на выносливость на трассе «Нюрбургринг») в составе команды «Винвард», стартовав с поула.
Ферстаппен выступил за рулем «Мерседеса» GT3 в экипаже под №3, где его напарниками были Жюль Гюнон и Даниэль Хункаделья.
Вторую строчку занял экипаж №99 на «БМВ» M4 GT3 Evo (Харпер, Пеппер), третье место занял экипаж №44 на «Порше» 911 GT3 R (Хайнеманн, Мюллер). Оба отстали от победителей на минуту.
Ферстаппен подтвердил участие в «24 часах Нюрбургринга» в сезоне-2026
Опубликовал: Тимофей Поршнев
43 комментария
Ни какие-то там "фотосесии", показы мод, загорания на пляже - ГОНКИ! ТОЛЬКО ГОНКИ!!
Как будто "возвращение" в эпоху 60-х, 70-х)
Вот и поэтому за него и куда радостнее болеть)
Хотя также отмечу и его напарников по машине - они тоже были молодцы. А во время интервью Даниэль Хункаделья отметил: "Если хочешь хорошо подготовиться к гонке - гоняй в iRacing".
*Ещё интересный факт - гоночная карьера Хассе началась с Рено Логан))