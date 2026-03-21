Экипаж Ферстаппена одержал победу на втором этапе NLS на «Нюрбургринге»

Ферстаппен выиграл 4-часовую гонку на «Нордшляйфе» за рулем «Мерседеса».

Пилот «Ред Булл » Макс Ферстаппен финишировал на 1-м месте во второй гонке чемпионата Nurburgring Langstrecken-Serie (NLS; серия по гонкам на выносливость на трассе «Нюрбургринг») в составе команды «Винвард», стартовав с поула.

Ферстаппен выступил за рулем «Мерседеса » GT 3 в экипаже под №3, где его напарниками были Жюль Гюнон и Даниэль Хункаделья.

Вторую строчку занял экипаж №99 на «БМВ» M4 GT3 Evo (Харпер, Пеппер), третье место занял экипаж №44 на «Порше» 911 GT3 R (Хайнеманн, Мюллер). Оба отстали от победителей на минуту.

