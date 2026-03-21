Экипаж Ферстаппена одержал победу на втором этапе NLS на «Нюрбургринге»

Ферстаппен выиграл 4-часовую гонку на «Нордшляйфе» за рулем «Мерседеса».

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен финишировал на 1-м месте во второй гонке чемпионата Nurburgring Langstrecken-Serie (NLS; серия по гонкам на выносливость на трассе «Нюрбургринг») в составе команды «Винвард», стартовав с поула.

Ферстаппен выступил за рулем «Мерседеса» GT3 в экипаже под №3, где его напарниками были Жюль Гюнон и Даниэль Хункаделья.

Вторую строчку занял экипаж №99 на «БМВ» M4 GT3 Evo (Харпер, Пеппер), третье место занял экипаж №44 на «Порше» 911 GT3 R (Хайнеманн, Мюллер). Оба отстали от победителей на минуту. 

Ферстаппен подтвердил участие в «24 часах Нюрбургринга» в сезоне-2026
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Вот что такое "свободный день" настоящего гонщика!))

Ни какие-то там "фотосесии", показы мод, загорания на пляже - ГОНКИ! ТОЛЬКО ГОНКИ!!
Как будто "возвращение" в эпоху 60-х, 70-х)

Вот и поэтому за него и куда радостнее болеть)

Хотя также отмечу и его напарников по машине - они тоже были молодцы. А во время интервью Даниэль Хункаделья отметил: "Если хочешь хорошо подготовиться к гонке - гоняй в iRacing".
Ответ Stan156
Хант из 70-х передает привет
Это настоящие гонки, а не езда на электрочайниках
Ответ Геннадий Томилин
Ответ Геннадий Томилин
к слову о дискуссии об образованности - люди до 10 считать не умеют DQ - "But two hours later, the technical commission discovered his team had used seven sets of tyres instead of the permitted six."
вот он , настоящий гонщик , когда его сравнивают со всякими люсями ноликами просто рвотный синдром сразу . вот почему за максом интересно наблюдать , он гонщик от кончиков волос на голове , до кончиков пальцев на ногах, и разговаривает всегда по делу а не несёт всякую чушь ради хайпа и довольства ...
Ответ irs118return
Ответ PinokNogoev
Отличное начало, очень интересно что будет в 24-х часовой гонке
Ответ Подельман Кесельмана
За 23 часа проедет
Ответ Подельман Кесельмана
Дисквалификацию нельзя назвать хорошим началом...
Отлично с Хаасе заборолся, с удовольствием первую треть смотрел, да и потом тоже были интересные моменты.
16й Ауди прикольно боролся за лидерство, а кто в составе там?
Ответ Подельман Кесельмана
16й Ауди прикольно боролся за лидерство, а кто в составе там?
Это были Кристофер Хассе и Нико Хантке. Хассе - прям "ветеран" кузова. Уже как почти 11 лет ездит со статусом "Платины" в FIA. А сам гонет в "кузовах" ещё с 2007 года - GT, DTM и тому подобное

*Ещё интересный факт - гоночная карьера Хассе началась с Рено Логан))
Ответ Stan156
аа, ясно. ну видно было, что хороший гонщик рулит
Что за Винвард? Он же выступал за команду ферстаппен рэйсинг
Ответ Denis Akhmarov
Команда-партнёры, предоставишвшие свою базу. Обычная практика. Например в прошлом году Verstappen.com Racing выступала вместе с Emil Frey Racing на той самой Феррари
Нормально тут хейтеры Ферста заглотнули, аж пахнет до сих пор )
Ответ sir_shir
Всё забрали победу у Макса.Лишнии шины использовал.
