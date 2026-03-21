Жак Вильнев: «Шумахер знал, что я его не боялся. Он к такому не привык»

Вильнев поделился воспоминаниями о борьбе с Шумахером.

Чемпион «Ф-1» Жак Вильнев поделился впечатлениями от борьбы с Михаэлем Шумахером и рассказал, как это повлияло на их взаимоотношения.

«Вышло довольно необычно, поскольку за все годы, проведенные мною в «Ф-1», мы ни разу не общались – а он был моим главным соперником. Странно получилось.

Почему так сложилось? Я не уверен. Возможно, все из-за того, что фамилия Вильнев была связана с «Феррари» (за Скудерию выступал отец канадца Жиль – Спортс’’) и это оказывало определенный эффект. В Италии были фанаты, которые поддерживали его и «Феррари», а также были и те, кто поддерживал меня. И это вносило дисбаланс.

А еще Михаэль знал, что меня ничто не волнует, что меня ничто не впечатляло и что я его не боялся. Он к такому не привык. Вот почему наша борьба не всегда заканчивалась для него хорошо – я действовал жестко.

То же самое я заметил, когда позже выступал за «БАР». Шумахер и впрямь не спешил. Было что-то вроде… не знаю, было ли это уважение или нет, не уверен, но он знал, что я буду с ним бороться», – сказал Вильнев.  

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Motorsport.com
Ну, быть может для Жака Михаэль и был главным соперником, но думается мне, что Шумахер считал своим главным соперником Хаккинена
Ответ rafael.sarkisian
В какой-то момент да, но до этого был Хилл
Ответ rafael.sarkisian
Главным соперником был Ньюи. Хаккинен, Вильнёв, Хилл - нули без палки.
Ой Жак бахвалится, 2 сезона отъездил на космовозке, воспользовался рефлексом Шумахера в Хересе, хотя сам полез дайвбомбить. А дальше все, средний пилот уровня Физикеллы
Нет в тебе ничего от твоего невероятного отца. И чемпионом ты стал реально случайно, тупо повезло с космовозом…и то Шуми сам тупанул.
Ответ Nеоn
У Шумми не получилось как с Хиллом. Достало судей наконец его мерзкая привычка выбивать соперника чтоб тот не мешал титул выигрывать. Вильнев вполне заслуженно тот титул забрал. Жаль что хватило всего на один титул его
Ответ Nеоn
Поражает то что Райкконена за действительно случайное чемпионство чуть ли не боготворят а Вильнева за реально классную борьбу и за один из самых интересных сезонов полоскают по чем свет стоит всегда

П.С. Где то читал такой интересный факт, не знаю правда или нет, что у Жака в Уильямсе была такая настройка, ход педали газа был 2мм. Еще со времен Индикара он любил такой формат. То есть два положения, либо в газ в пол либо ноль.
Один из самых ниже среднего чемпионов в истории открыл рот на "старости лет".
Смешно.
А еще Михаэль тебе уже никак не ответит, поэтому можно нести что угодно. Особенно повеселило про период выступлений за "БАР") Там Жак мог разве что поупираться перед пропуском Михаэля на круг, и то недолго по понятным причинам. Но в голове борьба, да...
Сам своим языком напрашиваешься на колкости. Шумахер навряд ли вспомнил бы кто ты)
Ответ Алексей Александрович
Сам своим языком напрашиваешься на колкости. Шумахер навряд ли вспомнил бы кто ты)
Один из 4х гонщиков всего кто победил его в прямой борьбе за титул) я думаю прекрасно вспомнил бы его)
О господи, Жак! Тебя унижал даже Ник Хайдфельд! То что в паре сезонов на ньюивозке ты смог побороться с Михаэлем, не делает тебя ему ровней.
