Жак Вильнев: «Шумахер знал, что я его не боялся. Он к такому не привык»

Вильнев поделился воспоминаниями о борьбе с Шумахером.

Чемпион «Ф-1» Жак Вильнев поделился впечатлениями от борьбы с Михаэлем Шумахером и рассказал, как это повлияло на их взаимоотношения.

«Вышло довольно необычно, поскольку за все годы, проведенные мною в «Ф-1», мы ни разу не общались – а он был моим главным соперником. Странно получилось.

Почему так сложилось? Я не уверен. Возможно, все из-за того, что фамилия Вильнев была связана с «Феррари » (за Скудерию выступал отец канадца Жиль – Спортс’’) и это оказывало определенный эффект. В Италии были фанаты, которые поддерживали его и «Феррари», а также были и те, кто поддерживал меня. И это вносило дисбаланс.

А еще Михаэль знал, что меня ничто не волнует, что меня ничто не впечатляло и что я его не боялся. Он к такому не привык. Вот почему наша борьба не всегда заканчивалась для него хорошо – я действовал жестко.

То же самое я заметил, когда позже выступал за «БАР». Шумахер и впрямь не спешил. Было что-то вроде… не знаю, было ли это уважение или нет, не уверен, но он знал, что я буду с ним бороться», – сказал Вильнев.

