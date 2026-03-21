Основатель «Формулы Е»: «Главные вдохновители новых правил «Ф-1» – «Мерседес» и Тото Вольфф»

В «Формуле Е» назвали «Мерседес» вдохновителем новой «Ф-1».

Основатель «Формулы Е» Алехандро Агаг высказался о новых правилах «Ф-1», объяснив преимущество «Мерседеса ».

Напомним, одним из главных нововведений регламента «Ф-1» считается переход с 2026-го на полуэлектрические моторы.

«Когда «Мерседес» ушел из «Формулы Е», причиной стало желание скопировать технологии чемпионата и перенести их в «Формулу-1». Главные вдохновители происходящего в «Ф-1» – «Мерседес» и [руководитель команды] Тото Вольфф .

Тото побывал здесь [в «Формуле Е»], посмотрел, как все устроено, и сказал, что собирается перенести все это в «Формулу-1», соединив ее с «Формулой Е». И поскольку это была его идея, у него было преимущество – можно это заметить по отрыву «Мерседеса» от остальных.

Думаю, для «Формулы-1» это не очень хорошая ситуация. Им стоит вернуться к фокусу на ДВС, к V8, к более насыщенному звуку… и позволить «Формуле Е» взять на себя роль электрического чемпионата. Теперь они меж двух огней – ни то, ни другое», – сказал Агаг.

