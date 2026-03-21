  • Ральф Шумахер: «Ферстаппену явно не хватает рядом кого-то вроде Гельмута Марко»
Шумахер высказался о текущем состоянии Ферстаппена.

Бывший пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер считает, что команде «Ред Булл» стоит найти человека, который мог бы стать преемником Гельмута Марко и был достаточно авторитетной фигурой, чтобы удерживать Макса Ферстаппена от слишком громких и резких заявлений.

«Мне кажется, что с точки зрения характера с Максом все в порядке, придраться там не к чему. Единственное, чего или кого ему сейчас не хватает – это надежного человека рядом.

Максу было бы неплохо прислушаться к словам отца или хорошего друга и сосредоточиться на главном. Не думаю, что постоянные сравнения «Формулы-1» с «Марио Карт» идут на пользу. Подобные разговоры лучше вести в кругу друзей.

Явно не идет на пользу ситуации и случаи, когда Макс, стоя перед телекамерами открыто говорит о том, что очень рад возможность погонять на «Нюрбургринге» или в Ле-Мане, потому что ему это очень нравится. А «Формула-1» ему сейчас удовольствия не приносит. Подобные вещи явно не идут на пользу «Ф-1».

Максу явно не хватает рядом кого-то вроде Гельмута Марко, который всегда прямо выражает свое мнение, поддерживает команду, и может сказать Максу остановиться. Такого человека в команде сейчас и правда нет, и я надеюсь, что в «Ред Булл» скоро заполнят данную вакансию», – рассказал Шумахер.

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
а тебе подзатыльника от старшего брата, чтобы чушь поменьше нес.
Ральф-ты не в его вкусе
ему не хватает кого-то вроде ньюи
Он говорит то как оно есть,этот регламент,это не гонки
