Оливер Роулэнд о письме пилотов «Формулы Е»: «Кто и как его получил – главная загадка. Думаю, среди нас крыса»

Роулэнд подозревает, что в «Формуле Е» появился доносчик.

Действующий чемпион «Формулы Е» и пилот «Ниссана » Оливер Роулэнд прокомментировал передачу коллективного письма гонщиков президенту ФИА Мохаммеду бен Сулайему с критикой судейства.

В частности, Роулэнд отметил, что его волнует то, как информация о письме попала в прессу.

«Письма нужны, чтобы улучшить ситуацию. Мне кажется, некоторые аспекты судейства и прочие вещи вызывали у всех беспокойство. На протяжении всего начала сезона на брифингах пилотов ощущалась бессвязность – поэтому нам показалось, что настал подходящий момент, чтобы высказаться.

Но опять же, это письмо не призвано сказать, что кто-то не прав и не знает, что делает. Здесь скорее задается вопрос: что вы думаете о происходящем? Призыв сфокусироваться на другом и улучшить это. Думаю, вышло хорошо. Письмо хорошо приняли. Конечно, для них это стало своего рода шоком, но все хорошо.

Идея в демонстрации единства. Мы все должны быть едины, чтобы пойти на такое, верно? Нельзя присылать такое письмо вчетвером или впятером.

Думаю, ситуацию немного преувеличивают. Главная проблема в том, кто получил письмо и как. Для меня это основная загадка. Думаю, нужно изучить это, поскольку я не уверен, что в этом замешан пилот. Как только команды получили информацию, вскоре кто-то позвонил и начал задавать вопросы. На мой взгляд, среди нас крыса», – сказал Роулэнд.

