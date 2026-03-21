0

Валттери Боттас: «Перерыв в чемпионате должен здорово помочь «Кадиллаку»

Боттас надеется на прогресс «Кадиллака».

Пилот «Кадиллака» Валттери Боттас считает, что возникший перерыв в чемпионате должен помочь команде добиться прогресса в работе с болидом и помочь устранить имеющиеся проблемы.

Из-за отмены гонок в Бахрейне и Саудовской Аравии в чемпионате образовался перерыв – и после Гран-при Японии в конце марта следующая гонка пройдет в Майами уже в начале мая.

«Мы планировали достаточно агрессивный график новинок, команда хочет привозить обновления почти на каждую гонку. Так что да, какие-то новинки появятся на Гран-при Японии, а потом будут еще больше обновлений – после образовавшегося весеннего перерыва.

Вообще я думаю, что этот перерыв в чемпионате должен здорово помочь «Кадиллаку», у команды будет больше времени на решением имеющихся проблем.

Ведь мы по-прежнему не провели ни одного уик-энда, по ходу которого у «Кадиллака» не возникало бы каких-нибудь проблем с болидом. Теперь же у нас будет больше времени, чтобы улучшить машину. Так что на самом деле этот перерыв – для команды возможность перевести дыхание», – рассказал Боттас.

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: F1i.com
Гран-при Майами
Валттери Боттас
Кадиллак
Формула-1
Гран-при Японии
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
