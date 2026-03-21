  Гюнтер Штайнер: «Не думаю, что Антонелли сможет выиграть титул в этом году»
Гюнтер Штайнер: «Не думаю, что Антонелли сможет выиграть титул в этом году»

Штайнер оценил шансы Антонелли на титул.

Исполнительный директор «Тек 3» в MotoGP и бывший руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер поделился мнением о выступлениях Андреа Кими Антонелли в нынешнем сезоне и о шансах итальянца выиграть титул в сражении с Джорджем Расселлом.

«Думаю, победа придаст ему уверенности в себе, он сумел реализовать свой шанс. Ведь сейчас в обычных обстоятельствах ему очень трудно побеждать Джорджа Расселла.

И я полагаю, что Антонелли это прекрасно понимает. И дело даже не в том, что он лучше как гонщик – Джордж просто намного опытнее. Антонелли проходит через все это в совсем юном возрасте, и да, он действительно очень быстр. И как только Джордж не сумел показать свой максимум в квалификации, Кими сразу использовал свой шанс.

Сможет ли Антонелли побороться с Расселлом за титул? Нет. Он может победить, если происходит что-то особенное – как в квалификации к Гран-при Китая. И да, хорошая новость в том, что Антонелли воспользовался шансом. Но при обычных обстоятельствах – нет, я так не думаю, по вполне очевидным причинам.

Парню всего 19 лет, он проводит свой второй сезон в «Формуле-1», а Джордж очень хороший гонщик. Так что я не думаю, что Антонелли сможет выиграть титул в этом году. Но у Кими еще будут шансы. Если он не выиграет в этом году, то сможет выиграть в следующий раз, ведь он еще очень молод. И, на мой взгляд, ему самому не стоит так сильно давить на себя в этом сезоне и чего-то требовать», – рассказал Штайнер.

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: motorsport.com
надеюсь, парень реальный вундеркинд и удивит многих)
