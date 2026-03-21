Карлос Сайнс: «У «Уильямса» будет месяц на то, чтобы наверстать упущенное»

Сайнс оценил ближайшие перспективы «Уильямса».

Пилот «Уильямса» Карлос Сайнс поделился мнением о перспективах команды на предстоящем Гран-при Японии, а также признал, что месячный перерыв, возникший в чемпионате из-за отмены гонок в Бахрейне и Саудовской Аравии, пойдет конюшне на пользу и даст шанс улучшить болид.

«Безусловно, на Гран-при Японии «Уильямсу» будет очень трудно. Эта трасса чувствительна к показателям веса болида, поскольку там важную роль играет прижимная сила. Так что в Японии, как и на этапе в Шанхае, «Уильямс» останется девятой по скорости командой в пелотоне.

Я проклинаю все, что сейчас происходит в мире – я говорю о событиях, из-за которых мы не сможем провести гонки в Бахрейне и Саудовской Аравии. Меня раздражает тот факт, что мы не можем проводить гонки.

Тем не менее, для «Уильямса», как команды, трудно было подобрать более подходящий момент для подобной паузы – потому что у нас будет месяц на то, чтобы постараться наверстать упущенное и отыграться. И я надеюсь, что на Гран-при Майами мы начнем отыгрываться», – рассказал Сайнс.

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Racefans.net
Вы весь прошлый год валили себе в штаны получается. Отстирать это за месяц не получится.
