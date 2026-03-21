Джок Клиа: «Алонсо – не тот, кто сможет вытащить «Астон Мартин» из тяжелой ситуации»

Бывший инженер «Феррари» сомневается в пользе Алонсо в «Астон Мартин».

Бывший главный инженер «Феррари» по производительности Джок Клиа считает, что Фернандо Алонсо не сможет помочь «Астон Мартин » справиться с проблемами.

«Я никогда не работал с Алонсо. По-моему, я с ним даже не разговаривал. Я с ним совершенно не знаком. Конечно, я знаю, что он блестящий пилот, по-настоящему блестящий. Алонсо творит невероятное за рулем, так что очевидно, что он все еще очень талантлив.

Однако если бы мне пришлось выбрать пилота, который вытащил бы команду из тяжелой ситуации, то Алонсо не был бы первым вариантом. Вот чего я опасаюсь. Эта ситуация не соответствует его способностям», – убежден Клиа.

