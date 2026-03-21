  Джок Клиа: «Алонсо – не тот, кто сможет вытащить «Астон Мартин» из тяжелой ситуации»
Джок Клиа: «Алонсо – не тот, кто сможет вытащить «Астон Мартин» из тяжелой ситуации»

Бывший инженер «Феррари» сомневается в пользе Алонсо в «Астон Мартин».

Бывший главный инженер «Феррари» по производительности Джок Клиа считает, что Фернандо Алонсо не сможет помочь «Астон Мартин» справиться с проблемами.

«Я никогда не работал с Алонсо. По-моему, я с ним даже не разговаривал. Я с ним совершенно не знаком. Конечно, я знаю, что он блестящий пилот, по-настоящему блестящий. Алонсо творит невероятное за рулем, так что очевидно, что он все еще очень талантлив.

Однако если бы мне пришлось выбрать пилота, который вытащил бы команду из тяжелой ситуации, то Алонсо не был бы первым вариантом. Вот чего я опасаюсь. Эта ситуация не соответствует его способностям», – убежден Клиа.   

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: FormulaPassion.it
Если б Алонсо выбирал главного инженера чтоб вытащить Астон из ситуации, Джок был бы тоже не в списке😅 так что остается только гадать, кто из этих двоих способен на такое чудо😊
ну да, тут нужен Бадоер с протезами вместо рук, чтобы лет 10 катал и не жужжал.
А кто вытащит, не сообщил?
Я про Алонсо ничего не знаю, но уверен, что он не поможет команде))) Это очень ценное мнение))
Я про Алонсо ничего не знаю, но уверен, что он не поможет команде))) Это очень ценное мнение))
Достаточно посмотреть на всю его карьеру. К сожалению помимо гоночного таланта у Алонсо явно не хватает управленческих и лидерских качеств, чтоб направить команду в нужном направлении. Шумми тут бы на голову выше
ну да, вряд ли он сможет переделать движок)
Все верно же. Алонсо хорошо умеет разъединять команду, создавать токсичную атмосферу и подмазываться к руководству. Объединить всех для решения проблем, это не к нему.
Алонсо как раз и вытаскивает Астон с 23 года туда где он не должен быть
Алонсо как раз и вытаскивает Астон с 23 года туда где он не должен быть
На дне?
Я считаю Клиа прав, он великолепный пилот сомнения нет.
Но, на счёт разработки машины с низов у него ни в одной команде не получалось
Тото Вольфф об интересе к акциям «Альпин»: «Мерседес» не собирается создавать младшую команду»
12 минут назад
Лео Туррини: «Хэмилтон как рыба в воде с новыми правилами. Словно вернулся великий чемпион»
15 минут назад
«Этот уик-энд надолго останется в нашей памяти». В «Мерседесе» высказались о выступлении Ферстаппена в NLS
46 минут назад
Фелипе Масса о новой «Ф-1»: «Команды были в полутора секундах друг от друга, теперь – в пяти. Просто ужасно»
57 минут назад
Карлос Сайнс: «Не жалею об уходе из «Макларена». Это правильное решение, принятое в подходящий момент»
сегодня, 12:58
Марио Андретти о целях «Кадиллака»: «Стабильно бороться за места в топ-10 или выше к концу сезона»
сегодня, 12:57
Йос Ферстаппен о регламенте-2026: «Если называешь это гонками, значит, вообще ничего не понимаешь в «Ф-1»
сегодня, 12:20
Марио Андретти о недовольстве Ферстаппена «Ф-1»: «Макс привык, что все складывается в его пользу. Задача гонщика – играть с теми картами, которые есть»
сегодня, 11:39
Основатель «Формулы Е»: «Хотел бы увидеть Алонсо в своей серии, но мне это кажется маловероятным»
сегодня, 11:11
Фредерик Вассер: «Хэмилтону теперь проще работать в «Феррари», ведь он участвовал в разработке болида с самого начала»
сегодня, 10:27
