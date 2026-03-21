Макс Ферстаппен о поуле на «Нюрбургринге»: «Мне повезло с трафиком»

Ферстаппен высказался о поуле на «Нордшляйфе».

Пилот «Ред Булл » Макс Ферстаппен прокомментировал поул ко второй гонке NLS, который взял за рулем «Мерседеса » GT 3.

«Мне немного повезло с трафиком. Думаю, это был единственный круг, который не был задет Сode 60 (из-за произошедшего инцидента на некоторых участках трека скорость передвижения была ограничена 60 км/ч – Спортс’’).

Ощущения от управления машиной хорошие. Конечно, мне все еще нужно больше опыта. Но должен сказать: пятница прошла очень хорошо, сейчас солнечно – так что все прекрасно.

Мне нравятся машины GT3. Принять позже участие в 24-часовой гонке на этой трассе… Я посмотрел уже много этих заездов, а в этом году буду участвовать в нем сам. Ощущения от пилотажа на этой трассе очень особенные.

Для меня здесь важны пит-стопы, поскольку в «Формуле-1» нет смены пилота. Поэтому мне нужно набраться больше опыта. Буду ли я тем, кто начнет гонку? Посмотрим!» – сказал Ферстаппен.

4-часовой заезд стартует сегодня в 14:00 по московскому времени.

