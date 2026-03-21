1

Макс Ферстаппен о поуле на «Нюрбургринге»: «Мне повезло с трафиком»

Ферстаппен высказался о поуле на «Нордшляйфе».

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал поул ко второй гонке NLS, который взял за рулем «Мерседеса» GT3.

«Мне немного повезло с трафиком. Думаю, это был единственный круг, который не был задет Сode 60 (из-за произошедшего инцидента на некоторых участках трека скорость передвижения была ограничена 60 км/ч – Спортс’’).

Ощущения от управления машиной хорошие. Конечно, мне все еще нужно больше опыта. Но должен сказать: пятница прошла очень хорошо, сейчас солнечно – так что все прекрасно.

Мне нравятся машины GT3. Принять позже участие в 24-часовой гонке на этой трассе… Я посмотрел уже много этих заездов, а в этом году буду участвовать в нем сам. Ощущения от пилотажа на этой трассе очень особенные.

Для меня здесь важны пит-стопы, поскольку в «Формуле-1» нет смены пилота. Поэтому мне нужно набраться больше опыта. Буду ли я тем, кто начнет гонку? Посмотрим!» – сказал Ферстаппен.  

4-часовой заезд стартует сегодня в 14:00 по московскому времени.

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: RacingNews365
logoМакс Ферстаппен
Нюрбургринг
logoМерседес
logoРед Булл
logoФормула-1
GT
гонки на выносливость
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Алекс Албон: «Нельзя прятаться за проблемой с весом, болид «Уильямса» едет на трех колесах»
7 минут назад
Тото Вольфф об интересе к акциям «Альпин»: «Мерседес» не собирается создавать младшую команду»
53 минуты назад
Лео Туррини: «Хэмилтон как рыба в воде с новыми правилами. Словно вернулся великий чемпион»
56 минут назад
«Этот уик-энд надолго останется в нашей памяти». В «Мерседесе» высказались о выступлении Ферстаппена в NLS
сегодня, 13:55
Фелипе Масса о новой «Ф-1»: «Команды были в полутора секундах друг от друга, теперь – в пяти. Просто ужасно»
сегодня, 13:44
Карлос Сайнс: «Не жалею об уходе из «Макларена». Это правильное решение, принятое в подходящий момент»
сегодня, 12:58
Марио Андретти о целях «Кадиллака»: «Стабильно бороться за места в топ-10 или выше к концу сезона»
сегодня, 12:57
Йос Ферстаппен о регламенте-2026: «Если называешь это гонками, значит, вообще ничего не понимаешь в «Ф-1»
сегодня, 12:20
Марио Андретти о недовольстве Ферстаппена «Ф-1»: «Макс привык, что все складывается в его пользу. Задача гонщика – играть с теми картами, которые есть»
сегодня, 11:39
Основатель «Формулы Е»: «Хотел бы увидеть Алонсо в своей серии, но мне это кажется маловероятным»
сегодня, 11:11
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при Китая-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
9 марта, 05:09
В сезоне-2026 Российская Дрифт Серия откроет двери для юных пилотов
4 марта, 10:57
Где смотреть Гран-при Австралии-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
2 марта, 07:40
Гран-при MotoGP в Таиланде разогревали гонками на культовых тайских тук-туках – получилось эпично!
1 марта, 11:43ВидеоСпортс"
«Индикар» вокруг Белого Дома и Капитолия – как это будет выглядеть? Концепт от Трампа
30 января, 12:48ВидеоСпортс"
Российская Дрифт Серия опубликовала календарь сезона-2026
27 января, 11:53
Данила Скоробогатов стал победителем Зимнего кубка РДС
26 января, 09:45
Второй этап «Зимнего Кубка РДС» по дрифту пройдет в Москве 24-25 января
15 января, 09:37
Летний сезон Российской Дрифт Серии стартует в апреле 2026 года
22 декабря 2025, 18:09Фото
«Игора Драйв» и команда по мотокроссу VB18 MX Academy объявили о начале сотрудничества
9 декабря 2025, 11:21
Рекомендуем