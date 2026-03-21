Ферстаппен взял поул на втором этапе NLS на трассе «Нюрбургринг»

Ферстаппен занял поул-позицию в гонке на «Нюрбургринге».

Пилот «Ред Булл » Макс Ферстаппен проехал финальную попытку в квалификации ко второй гонке чемпионата Nurburgring Langstrecken-Serie (NLS; серия по гонкам на выносливость на трассе «Нюрбургринг») и принес поул-позицию своему экипажу.

При этом некоторые пилоты не смогли улучшить время на финальной попытке, так как под конец сессии на трассе был введен режим Code 60: из-за произошедшего инцидента на некоторых участках трека скорость передвижения была ограничена 60 км/ч.

Напомним, Ферстаппен выступает за команду «Винвард» за рулем «Мерседеса » GT 3. Макс входит в экипаж под №3: его напарниками на втором этапе NLS числятся Жюль Гюнон и Даниэль Хункаделья.

4-часовая гонка стартует сегодня в 14:00 по московскому времени.

