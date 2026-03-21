Ферстаппен взял поул на втором этапе NLS на трассе «Нюрбургринг»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен проехал финальную попытку в квалификации ко второй гонке чемпионата Nurburgring Langstrecken-Serie (NLS; серия по гонкам на выносливость на трассе «Нюрбургринг») и принес поул-позицию своему экипажу.

При этом некоторые пилоты не смогли улучшить время на финальной попытке, так как под конец сессии на трассе был введен режим Code 60: из-за произошедшего инцидента на некоторых участках трека скорость передвижения была ограничена 60 км/ч.

Напомним, Ферстаппен выступает за команду «Винвард» за рулем «Мерседеса» GT3. Макс входит в экипаж под №3: его напарниками на втором этапе NLS числятся Жюль Гюнон и Даниэль Хункаделья.

4-часовая гонка стартует сегодня в 14:00 по московскому времени.

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: RacingNews365
Да уж, если бы Ферстаппен на яхте подписал таки контракт, то 22 раза пришлось бы слышать - max p1 well done
Ответ Сергей Москвитин
Если бы Ферстаппен на яхте подписал бы контракт, он и на яхте поул бы взял сразу 😃
Две секунды привезти легендарным Christopher Haase и Nico Hantke - это вам не шутки.
Ответ Сергей Горелов
Ну в новости еще написано, что не у всех получилось быстрый круг проехать из за желтых флагов. Мб, эти пилоты в их числе были. А так достижение, конечно, спору нет
Прямая трансляция на канале серии в Ютубе (больше 53 тысяч зрителей), и забавно, что квалификацию утром комментировали на немецком, а трансляция гонки сейчас - на английском
Дима, следи за твоей папайей, а то они даже стартовать не могут
