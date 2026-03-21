Хуан-Пабло Монтойя об уходе Уитли: «Сотрудничество «Ауди» и «Заубера» могло оказаться слишком политизированным»

Монтойя отреагировал на уход Уитли из «Ауди».

Бывший пилот «Ф-1» Хуан-Пабло Монтойя считает, что Джонатан Уитли покинул должность руководителя «Ауди» из-за желания вернуться в Англию.

«Прежде всего, это возможность вернуться в Великобританию. Когда речь идет о «Заубере » (именно на его основе сформирована команда «Ауди» – Спортс’’), то привлечение необходимых людей к работе всегда было одной из главных трудностей.

Швейцария – потрясающая и все такое, но Уитли всю гоночную карьеру проработал в Великобритании. Жизнь в другом месте – это своего рода шок.

Думаю, сотрудничество «Ауди» и «Заубера», где все теперь – «Ауди», могло оказаться слишком политизированным. Если у Джонатана появится возможность заняться другими делами, то все в порядке», – сказал Монтойя.

Ожидается, что в скором времени Уитли займет пост руководителя команды «Астон Мартин».

