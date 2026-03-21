Джок Клиа: «Трудно понять, почему «Астон Мартин» так отстал»

Бывший инженер «Феррари» высказался о проблемах «Астон Мартин».

Бывший главный инженер «Феррари» по производительности Джок Клиа считает, что в текущем сезоне положение «Астон Мартин » вряд ли улучшится.

«Не думаю, что кому-то приятна ситуация, в которой оказался «Астон Мартин». Мы все очень удивлены, но если ты не работаешь в «Астон Мартин», то не знаешь наверняка, с какими трудностями сталкивается команда. Я искренне надеюсь, что «Астон Мартин» и Эдриан Ньюи смогут как можно быстрее разобраться с как можно большим числом проблем.

Однако я не знаю, что могло бы помочь им найти решение. Если мы говорим о развитии болида, то это займет время – и здесь речь идет о следующем годе. Если же у них специфичная проблема, решение которой позволит прибавить 100 л.с., то это более удачный сценарий. Надеюсь, у них получится. Трудно понять, почему они так отстали», – сказал Клиа.

