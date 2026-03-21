Джок Клиа: «Трудно понять, почему «Астон Мартин» так отстал»

Бывший инженер «Феррари» высказался о проблемах «Астон Мартин».

Бывший главный инженер «Феррари» по производительности Джок Клиа считает, что в текущем сезоне положение «Астон Мартин» вряд ли улучшится.

«Не думаю, что кому-то приятна ситуация, в которой оказался «Астон Мартин». Мы все очень удивлены, но если ты не работаешь в «Астон Мартин», то не знаешь наверняка, с какими трудностями сталкивается команда. Я искренне надеюсь, что «Астон Мартин» и Эдриан Ньюи смогут как можно быстрее разобраться с как можно большим числом проблем.

Однако я не знаю, что могло бы помочь им найти решение. Если мы говорим о развитии болида, то это займет время – и здесь речь идет о следующем годе. Если же у них специфичная проблема, решение которой позволит прибавить 100 л.с., то это более удачный сценарий. Надеюсь, у них получится. Трудно понять, почему они так отстали», – сказал Клиа.  

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: FormulaPassion.it
надо было для начала все силы бросить на создание коллектива , думали ньюи взяли и всё, да ,нью одна из ключевых фигур, но без грамотного руководителя , который держит в голове все аспекты развития ничего не получиться , этот провал есть следствие того что в коллективе нет грамотного ведущего руководителя , к сожалению баблом его не заменить , нужен реально живой грамотный специалист своего дела типа хорнера .
Потому что устроили борьбу за власть мы тут все великие , вот и в ж..пе оказались. Особенно это относится к Коуэллу и Ньюи. По факту не мотора ни шасси нет . Вот их двоих карма и настигла
