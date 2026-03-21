  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Калле Рованпера временно отказался от участия в «Супер-Формуле» после медицинского обследования
0

Калле Рованпера временно отказался от участия в «Супер-Формуле» после медицинского обследования

Рованпера вынужденно приостановил программу в «формулах».

Двукратный чемпион мира по ралли и пилот программы «Тойоты» Калле Рованпера заявил, что ему пришлось отказаться от участия в японской «Супер-Формуле».

По итогам прошлого сезона финн покинул WRC, чтобы начать карьеру в «формулах», в планы которой входило попадание в «Ф-1». Программу поддержала «Тойота»: Калле получил место в команде KCMG из чемпионата «Супер-Формула».

Однако еще на тестах после сезона-2025 у Рованперы проявилось заболевание – доброкачественное пароксизмальное позиционное головокружение, которое влияет на чувство равновесия и зрения через внутренне ухо.

«Мне нужно сообщить неприятную новость. Я временно отстраняюсь от участия в предстоящих гонках и в «Супер-Формуле» в этом году. Я уже довольно давно сталкиваюсь с проблемами со здоровьем, и в этом году они только усугубились.

Здоровье не позволяет мне безопасно продолжать выступать. Теперь мой главный приоритет – исправить это. Обратная связь и прогресс в этом году демонстрируют, что у этого проекта есть хороший потенциал. Моя глава в кольцевых гонках не окончена. Мне очень жаль всех, кто ожидал увидеть меня на трассе.

С нетерпением жду возможность увидеть вас как можно скорее! Я благодарен Моридзо (прозвище босса «Тойоты» Акио Тойоды, под которым он выступает в гонках – Спортс’’), TGR [Toyota Gazoo Racing – гоночное подразделение «Тойоты»] и моим партнерам за их беспокойство и поддержку. Я продолжу усердно работать, чтобы вернуться более сильным. Благодарю за понимание и продолжающуюся поддержку», – заявил Рованпера.

В «Тойоте» подтвердили, что программа Калле в «формулах» не закрыта, а поставлена на паузу. Ожидается, что после улучшения ситуации Рованпера вернется на трек.

На первом этапе сезона «Супер-Формулы» вместо финна выступит Сэйта Нонака.

Калле Рованпера досрочно завершил тесты в «Супер-Формуле» из-за проявившейся болезни
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Autosport
чемпионат мира по ралли
logoКалле Рованпера
logoТойота
Тойота WRC
Супер-Формула
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Тото Вольфф об интересе к акциям «Альпин»: «Мерседес» не собирается создавать младшую команду»
11 минут назад
Лео Туррини: «Хэмилтон как рыба в воде с новыми правилами. Словно вернулся великий чемпион»
14 минут назад
«Этот уик-энд надолго останется в нашей памяти». В «Мерседесе» высказались о выступлении Ферстаппена в NLS
45 минут назад
Фелипе Масса о новой «Ф-1»: «Команды были в полутора секундах друг от друга, теперь – в пяти. Просто ужасно»
56 минут назад
Карлос Сайнс: «Не жалею об уходе из «Макларена». Это правильное решение, принятое в подходящий момент»
сегодня, 12:58
Марио Андретти о целях «Кадиллака»: «Стабильно бороться за места в топ-10 или выше к концу сезона»
сегодня, 12:57
Йос Ферстаппен о регламенте-2026: «Если называешь это гонками, значит, вообще ничего не понимаешь в «Ф-1»
сегодня, 12:20
Марио Андретти о недовольстве Ферстаппена «Ф-1»: «Макс привык, что все складывается в его пользу. Задача гонщика – играть с теми картами, которые есть»
сегодня, 11:39
Основатель «Формулы Е»: «Хотел бы увидеть Алонсо в своей серии, но мне это кажется маловероятным»
сегодня, 11:11
Фредерик Вассер: «Хэмилтону теперь проще работать в «Феррари», ведь он участвовал в разработке болида с самого начала»
сегодня, 10:27
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при Китая-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
9 марта, 05:09
В сезоне-2026 Российская Дрифт Серия откроет двери для юных пилотов
4 марта, 10:57
Где смотреть Гран-при Австралии-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
2 марта, 07:40
Гран-при MotoGP в Таиланде разогревали гонками на культовых тайских тук-туках – получилось эпично!
1 марта, 11:43ВидеоСпортс"
«Индикар» вокруг Белого Дома и Капитолия – как это будет выглядеть? Концепт от Трампа
30 января, 12:48ВидеоСпортс"
Российская Дрифт Серия опубликовала календарь сезона-2026
27 января, 11:53
Данила Скоробогатов стал победителем Зимнего кубка РДС
26 января, 09:45
Второй этап «Зимнего Кубка РДС» по дрифту пройдет в Москве 24-25 января
15 января, 09:37
Летний сезон Российской Дрифт Серии стартует в апреле 2026 года
22 декабря 2025, 18:09Фото
«Игора Драйв» и команда по мотокроссу VB18 MX Academy объявили о начале сотрудничества
9 декабря 2025, 11:21
Рекомендуем