Калле Рованпера временно отказался от участия в «Супер-Формуле» после медицинского обследования

Рованпера вынужденно приостановил программу в «формулах».

Двукратный чемпион мира по ралли и пилот программы «Тойоты» Калле Рованпера заявил, что ему пришлось отказаться от участия в японской «Супер-Формуле».

По итогам прошлого сезона финн покинул WRC, чтобы начать карьеру в «формулах», в планы которой входило попадание в «Ф-1». Программу поддержала «Тойота »: Калле получил место в команде KCMG из чемпионата «Супер-Формула ».

Однако еще на тестах после сезона-2025 у Рованперы проявилось заболевание – доброкачественное пароксизмальное позиционное головокружение, которое влияет на чувство равновесия и зрения через внутренне ухо.

«Мне нужно сообщить неприятную новость. Я временно отстраняюсь от участия в предстоящих гонках и в «Супер-Формуле» в этом году. Я уже довольно давно сталкиваюсь с проблемами со здоровьем, и в этом году они только усугубились.

Здоровье не позволяет мне безопасно продолжать выступать. Теперь мой главный приоритет – исправить это. Обратная связь и прогресс в этом году демонстрируют, что у этого проекта есть хороший потенциал. Моя глава в кольцевых гонках не окончена. Мне очень жаль всех, кто ожидал увидеть меня на трассе.

С нетерпением жду возможность увидеть вас как можно скорее! Я благодарен Моридзо (прозвище босса «Тойоты» Акио Тойоды, под которым он выступает в гонках – Спортс’’), TGR [Toyota Gazoo Racing – гоночное подразделение «Тойоты»] и моим партнерам за их беспокойство и поддержку. Я продолжу усердно работать, чтобы вернуться более сильным. Благодарю за понимание и продолжающуюся поддержку», – заявил Рованпера.

В «Тойоте» подтвердили, что программа Калле в «формулах» не закрыта, а поставлена на паузу. Ожидается, что после улучшения ситуации Рованпера вернется на трек.

На первом этапе сезона «Супер-Формулы» вместо финна выступит Сэйта Нонака.

Калле Рованпера досрочно завершил тесты в «Супер-Формуле» из-за проявившейся болезни

