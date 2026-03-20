«Ауди» объявила об уходе руководителя команды Джонатана Уитли
Команда «Ауди» официально заявила об уходе руководителя коллектива Джонатана Уитли.
«По личным причинам Джонатан Уитли немедленно покинет команду. Команда благодарит Джонатана за его вклад в проект и желает ему всего наилучшего в дальнейших начинаниях.
Маттиа Бинотто, глава проекта «Ауди» в «Ф-1», продолжит руководить командой, взяв на себя дополнительные обязанности в качестве шефа.
Будущая структура команды будет определена позже, поскольку организация продолжает адаптироваться к развивающейся обстановке в «Формуле-1», – говорится в сообщении «Ауди».
Ожидается, что Уитли присоединится к «Астон Мартин» в качестве руководителя команды, что позволит Эдриану Ньюи сконцентрироваться на доработке болида.
