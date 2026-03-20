Фелипе Масса: «Моя борьба в суде – за признание себя чемпионом «Ф-1» 2008 года»

Масса продолжает борьбу за то, чтобы стать чемпионом «Ф-1» 2008 года.

Вице-чемпион «Формулы-1» 2008 года Фелипе Масса прокомментировал промежуточные итоги суда в Лондоне с ФОМ, ФИА и экс-руководителем серии Берни Экклстоуном: бразильцу выплатят 250 000 фунтов в качестве возмещения части расходов на процесс. Фелипе требовал у ответчиков 64 миллиона фунтов (более 85 миллионов долларов).

В 2008 году бывший пилот «Феррари» уступил одно очко Льюису Хэмилтону, выступавшему за «Макларен». Масса указывает на то, что стал бы чемпионом, если бы отменили скандальный Гран-при Сингапура – тогда в намеренную аварию попал гонщик «Рено» Нельсон Пике-младший.

«Моя борьба – за признание себя чемпионом. То, что произошло со мной, не было бы справедливо ни в одном виде спорта. Мы понимали, что результат гонки подстроен, но узнали об этом в 2009-м и не могли подать апелляцию, поскольку правила говорят, что результат невозможно поменять после того, как пилот получил трофей, если только речь не о допинге.

Но спустя 15 лет Берни Экклстоун сказал, что они все знали еще в тот год. Они знали, что результат гонки подстроен и намеренно не запустили расследование – он сам сказал. Из-за этого сговора у меня не появилась возможность сражаться за свой титул. Если бы расследование начались в 2008 году, гонку бы отменили. А если бы гонку отменили, я стал бы чемпионом. Но мне не дали шанс на борьбу.

Я хотел показать «Ф-1» и людям, что это не спорт. А что такое спорт? Спорт – это спорт. Если болид ломается, это спорт. Если попадаешь в аварию, это спорт. Если ты борешься и проигрываешь одно очко в последней гонке, это спорт. Но то, что произошло в Сингапуре – не спорт. Случившееся со мной несправедливо. Вот почему мы сражаемся, и судья дал нам победу – возможность открыть дело заново», – объяснил бразилец.

Масса ответил, есть ли реальные шансы на титул:

«Да, что ж, мы за это сражаемся, и я искренне верю в справедливость, понимаете? В этом вопросе мы обязаны победить. Случившееся со мной несправедливо, это было неспортивно, неправильно. Я искренне верю в справедливость, поэтому и веду борьбу. Я трачу много денег на адвокатов, для меня это непросто».

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Sport.es
надо обратиться к юристам из Марокко , они помогут забрать прошлые победы
после Марокко шансы есть
Шутки про Марокко понятны, но тут немного другая история, на самом деле.
А вот нет, не другая. Правила нарушило Рено, а пострадал почему-то Масса. Пострадали все, кроме Рено (хотя кто-то и выиграл), значит и наказывать надо Рено, а не всех. Хэм тот чемпионат выиграл (мне, как болельщику Феррари с 30-летним стажем это неприятно, но это так).
Максимум, что можно сделать - это аннулировать результаты Рено (и правильнее это делать без пересмотра позиций, т.к. остаток сезона сложился так, как сложился, именно с учётом этих позиций).
"Я хотел показать «Ф-1» и людям, что это не спорт. А что такое спорт? Спорт – это спорт".
Сильные слова Фелипе Масса.
Кличко бы одобрил
ну как бы масса прав. Если преступление есть, и все участники признались, то гонка должна аннулироваться.
а как же срок давности преступления? если 15 лет прошло то всё, поезд ушёл. поэтому-то все участники и признались только сейчас. так сказать скинули камень с души))
На каком основании гонка должна аннулироваться? Должны быть наказаны участники инцидента и не более. В чём провинились другие гонщики? Вероятно в том, что Масса ЛИЧНО выдрал шланг? Других гонщиков, которые ЧЕСТНО провели всю гонку за что наказывать?
Я конечно против титулов в суде. Но за то, что кто то откровенно фальфицировал результат-спортивное событие должно быть признано несостоявшимся.
в том же боксе если спортсмен постфактум пойман на допинге так же делают.
а позор Сингапура 2008 должен быть был вообще закончится тюрьмой для Бриаторе
Хэмилтон напрягся.. 😄
Можем разменять на 2021. Хэмилтон отдает 2008 титул, а получает взамен 2021.
"Фелипе требовал у ответчиков 64 миллиона фунтов, получил 250 000 фунтов." - грандиозный успех Массы. Сравним с его гонкой в Сильверстоуне 2008.))
К сожалению шансов к него практически нет
