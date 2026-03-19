Фернандо Алонсо о проблемах «Астон Мартин»: «Это не так уж тяжело. Для меня нет разницы между 5-м и 17-м местом»

Алонсо спокойно переживает неудачи «Астон Мартин».

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо рассказал, что достаточно спокойно относится к тому факту, что болид британской команды оказался неконкурентоспособным на старте сезона-2026.

«Это не так тяжело, как можно подумать. Хотя, конечно, до идеала далеко. Просто дело в том, что мы все хотим побеждать. Все 22 гонщика, участвующие в этом сезоне. Но победитель в чемпионате будет только один, и всем остальным будет тяжело с этим смириться. Потому что для меня, например, нет разницы между 5-м и 17-м местом.

Мне повезло выступать в разные эры «Формулы-1», получать удовольствие от пилотажа. Мне очень повезло с тем, что на протяжении примерно половины своей карьеры я выступал за рулем быстрых болидов, благодаря чему более ста раз попадал на подиум. Так что сейчас любая позиция кроме первой приносит мне одинаковое неудовлетворение.

Да, понятно, что сейчас для нашей команды все началось не лучшим образом, старт не назовешь идеальным. Но это лишь первый год сотрудничества «Астон Мартин » и «Хонды», так что тяжелый период нужно просто пережить, и я готов помочь команде, чем могу», – рассказал Алонсо.

