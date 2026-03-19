  • Джолион Палмер о Леклере: «Никогда не слышал, чтобы топ-гонщик проиграл напарнику и сказал, что было весело»
Джолион Палмер о Леклере: «Никогда не слышал, чтобы топ-гонщик проиграл напарнику и сказал, что было весело»

Палмера удивили слова Леклера о сражении с Хэмилтоном в Шанхае.

Эксперт F1 TV и бывший пилот «Формулы-1» Джолион Палмер прокомментировал слова Шарля Леклера, сказанные после сражения с напарником по «Феррари» Льюисом Хэмилтоном на Гран-при Китая.

Монегаск отметил по радио, что борьба была «достаточно веселой».

«Никогда не слышал, чтобы топ-гонщик проиграл напарнику и сказал бы: «О, все равно было весело» – прямо во время Гран-при.

Шарль расслаблен и великодушен, не так ли? Думаю, он полагается на свой талант. Он знает, что шансы появятся, поэтому ему нравится эта борьба», – заявил Палмер.

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: F1 Oversteer
