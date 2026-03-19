Ральф Шумахер: «Хэмилтон быстр, что исключает развитие болида «Феррари» в соответствии с предпочтениями Леклера»

Шумахеру интересно противостояние Хэмилтона и Леклера.

Бывший пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер отметил, что его радует прогресс Льюиса Хэмилтона в нынешнем сезоне, и что он с интересом будет следить за соперничеством британца с Шарлем Леклером .

«Сейчас ясно одно – Льюис Хэмилтон весьма комфортно чувствует себя за рулем нового болида. Он быстр, и это ключевой момент, поскольку он исключает вероятность того, что «Феррари» будет развивать болид только в соответствии с предпочтениями Леклера.

Вместо этого в «Феррари» будут искать компромисс, чтобы изменения нравились обоим пилотам. И в целом я удивлен. Хотя я с самого начала говорил, что существует лишь две возможности. Либо это будет последний сезон Хэмилтона, либо же он добьется успеха в новых условиях.

И я рад за Льюиса, ситуация для него изменилась. Он стал больше наслаждаться процессом, как мы видели на Гран-при Китая.

При этом изменения регламента в целом должны пойти на пользу и Шарлю Леклеру. Так что нас должна ждать действительно интересная битва внутри команды. И первое представление о том, какой она будет, мы увидели на Гран-при Китая . Как мне кажется, там все прошло нормально, потому что никто не хотел уступать», – рассказал Шумахер.

