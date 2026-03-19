Гюнтер Штайнер о критике стартов от Норриса: «В «Ф-1» не стали бы делать что-то, что считают небезопасным»

Исполнительный директор «Тек 3» в MotoGP и бывший руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер считает чрезмерной критику со стороны Ландо Норриса в отношении текущей ситуации на стартах гонок «Ф-1».

Норрис ранее заявлял, что из-за разницы в ускорении на стартах между болидами разных команд, которая возникает из-за нестабильно работающих батарей, все может закончиться серьезной аварией – и призывал ФИА и «Ф-1» как-то вмешаться в ситуацию.

«Из-за разрядки батареи болиды могут резко сбрасывать скорость – и такие вещи беспокоят гонщиков. На старте не так легко все сделать правильно, чтобы твоя машина хорошо сорвалась с места. И в первой гонке сезона у нас [у «Ф-1»] и правда возникла проблема [когда Колапинто чуть не врезался в Лоусона].

Однако в «Формуле-1» хорошо умеют справляться с подобными ситуациями. Это то, что в «Ф-1» умеют очень хорошо, а в ФИА следят за безопасностью. Они бы не стали делать что-то, что считали бы потенциально небезопасным.

Так что критика со стороны Норриса кажется мне резковатой. В гонках ведь всегда может что-то случиться. Просто будем надеяться, что ничего не произойдет. Да и с каждым Гран-при ситуация улучшается», – рассказал Штайнер.

