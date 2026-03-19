Фредерик Вассер: «Как только «Мерседес» отрывается более чем на секунду, держаться в одном темпе становится намного сложнее»

Вассер оценил отставание «Феррари» от «Мерседеса».

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер поделился мнением о том, насколько на самом деле сейчас велико отставание Скудерии от «Мерседеса ».

Вассер отметил, что «Феррари » удается держаться в одном темпе с конкурентами в начале отрезков, но со временем отставание начинает заметно увеличиваться.

«В начале [гонки в Шанхае] мы боролись с «Мерседесами». До тех пор, пока мы удерживаемся в секунде от машин соперников, мы можем использовать дополнительное ускорение – и у нас получается держать темп. Но как только «Мерседес» отрывается более чем на секунду, держаться с ним в одном темпе становится намного сложнее.

Также возможно, что сейчас мы слишком сильно атакуем в начале гонок, поскольку стараемся удержаться рядом с «Мерседесом». И в итоге через 10 кругов после начала каждого отрезка мы начинаем проигрывать им по 0,4-0,5 секунды на круге.

Мы знаем о нехватке скорости. В особенности это касается скорости на прямых. И нам нужно над этим работать. При этом нужно отметить, что «Феррари» прибавляет. В Мельбурне мы проигрывали 0,8 секунды, в пятницу в Китае проигрывали 0,6 секунды, а в субботу уже 0,4 секунды. Мы постепенно разбираемся в ситуации и сокращаем отставание, но «Мерседес» по-прежнему слишком далеко.

И речь не только о двигателе. Нам нужно работать над улучшением всех областей – шасси, шин, ну и так далее», – рассказал Вассер.

