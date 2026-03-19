  • Спортс
  • Авто
  • Новости
4

Фредерик Вассер: «Как только «Мерседес» отрывается более чем на секунду, держаться в одном темпе становится намного сложнее»

Вассер оценил отставание «Феррари» от «Мерседеса».

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер поделился мнением о том, насколько на самом деле сейчас велико отставание Скудерии от «Мерседеса».

Вассер отметил, что «Феррари» удается держаться в одном темпе с конкурентами в начале отрезков, но со временем отставание начинает заметно увеличиваться.

«В начале [гонки в Шанхае] мы боролись с «Мерседесами». До тех пор, пока мы удерживаемся в секунде от машин соперников, мы можем использовать дополнительное ускорение – и у нас получается держать темп. Но как только «Мерседес» отрывается более чем на секунду, держаться с ним в одном темпе становится намного сложнее.

Также возможно, что сейчас мы слишком сильно атакуем в начале гонок, поскольку стараемся удержаться рядом с «Мерседесом». И в итоге через 10 кругов после начала каждого отрезка мы начинаем проигрывать им по 0,4-0,5 секунды на круге.

Мы знаем о нехватке скорости. В особенности это касается скорости на прямых. И нам нужно над этим работать. При этом нужно отметить, что «Феррари» прибавляет. В Мельбурне мы проигрывали 0,8 секунды, в пятницу в Китае проигрывали 0,6 секунды, а в субботу уже 0,4 секунды. Мы постепенно разбираемся в ситуации и сокращаем отставание, но «Мерседес» по-прежнему слишком далеко.

И речь не только о двигателе. Нам нужно работать над улучшением всех областей – шасси, шин, ну и так далее», – рассказал Вассер.

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: motorsport.com
logoФредерик Вассер
logoФеррари
logoФормула-1
logoМерседес
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Потому что АМГ - снова стали сделали супермобиль)
0,5 это огромный отрыв . В условиях чистой гонки это 25 секунд плюс минус .
Я только за, если «Феррари» догонит «Мерседес», но побожится ли мистер Фредерик на... на выведенную им арифметическую прогрессию? Так-то пара гонок и уже вровень ехать должны.
в прошлом году была нехватка скорости на прямых, в этом...
Пора увольнять идиотов, и с нуля все делать. Переход на новый регламент снова полностью провален. Ждем через 6 лет следующий, вдруг чудо случиться.
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Ральф Шумахер: «Хэмилтон быстр, что исключает развитие болида «Феррари» в соответствии с предпочтениями Леклера»
15 минут назад
Гюнтер Штайнер о критике стартов от Норриса: «В «Ф-1» не стали бы делать что-то, что считают небезопасным»
45 минут назад
Андреа Стелла: «Макларен» выиграл титул не в Абу-Даби, а в Катаре и Вегасе – благодаря тому, как выдержал трудности»
сегодня, 10:52
Маурицио Арривабене о розыгрыше от Райкконена: «Кими позвонил и показал ногу в гипсе. Когда снял гипс, я сказал: «Да пошел ты!»
сегодня, 10:12
«Ауди» считает, что теряет секунду с круга из-за мотора (Джулианн Серасоли)
сегодня, 09:43
Ральф Шумахер о Ферстаппене: «Большая разница с Михаэлем: он всегда поддерживал команду и не выносил критику на публику»
сегодня, 08:52
Йерун Блекемолен: «Леклер сильнее Хэмилтона как пилот. Льюис и в прошлом году выиграл спринт в Китае»
сегодня, 08:15
«В «Мерседесе» Ферстаппен молчал бы как рыба». Нельсон Пике-младший о жалобах Макса на новую «Ф-1»
сегодня, 07:25
Тото Вольфф о желании Расселла сразиться с Ферстаппеном: «Джордж хочет доказать, что лучшим является не Макс, а он сам»
вчера, 19:36
Попав на подиум Гран-при Китая, Хэмилтон повторил достижение Шумахера, Алонсо и Мэнселла
вчера, 18:21
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при Китая-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
9 марта, 05:09
В сезоне-2026 Российская Дрифт Серия откроет двери для юных пилотов
4 марта, 10:57
Где смотреть Гран-при Австралии-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
2 марта, 07:40
Гран-при MotoGP в Таиланде разогревали гонками на культовых тайских тук-туках – получилось эпично!
1 марта, 11:43ВидеоСпортс"
«Индикар» вокруг Белого Дома и Капитолия – как это будет выглядеть? Концепт от Трампа
30 января, 12:48ВидеоСпортс"
Российская Дрифт Серия опубликовала календарь сезона-2026
27 января, 11:53
Данила Скоробогатов стал победителем Зимнего кубка РДС
26 января, 09:45
Второй этап «Зимнего Кубка РДС» по дрифту пройдет в Москве 24-25 января
15 января, 09:37
Летний сезон Российской Дрифт Серии стартует в апреле 2026 года
22 декабря 2025, 18:09Фото
«Игора Драйв» и команда по мотокроссу VB18 MX Academy объявили о начале сотрудничества
9 декабря 2025, 11:21
Рекомендуем