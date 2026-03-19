  • Андреа Стелла: «Макларен» выиграл титул не в Абу-Даби, а в Катаре и Вегасе – благодаря тому, как выдержал трудности»
Андреа Стелла: «Макларен» выиграл титул не в Абу-Даби, а в Катаре и Вегасе – благодаря тому, как выдержал трудности»

Стелла доволен тем, как Норрис и Пиастри справляются с проблемами.

Руководитель «Макларена» Андреа Стелла рассказал о настрое Ландо Норриса и Оскара Пиастри после двойного схода на Гран-при Китая и вспомнил, как команда преодолела провалы прошлого сезона.

«Тяжелый момент, безусловно. Учитывая то, что Оскар пока не смог начать гонку в 2026 году, ему довольно трудно такое пережить. В то же время и Ландо, и Оскар сохраняют позитивный настрой – это было видно по их разговору после гонки.

С 2023 года «Макларен» прошел большой путь и развивал культуру, настрой. Внутри команды мы называем это настроем победителя. Просто позитивный настрой, который помогает сосредоточиться на тех вещах, которые мы можем контролировать. В данном случае мы мало что могли сделать, поэтому просто извлечем все возможные уроки и будем двигаться дальше.

Даже если вернуться к прошлому году, когда мы выиграли оба титула, я говорил публично – и уж точно внутри команды – что победа была одержана не в Абу-Даби. Победа была одержана в Катаре и Вегасе – благодаря тому, как мы выдержали трудности. Вот где ты по-настоящему становишься чемпионом.

Это часть того же пути: ты преодолеваешь и используешь тяжелые дни, чтобы стать еще более достойным чемпионом в будущем, развить в себе качества, необходимые для того, чтобы стать чемпионом.

Таков наш настрой, и вижу, как он сполна реализуется с Оскаром, с Ландо и всей командой», – заявил босс.

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Sky Sports
В гонках все равно не участвуют, есть много времени для генерации бреда.
