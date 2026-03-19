Маурицио Арривабене о розыгрыше от Райкконена: «Кими позвонил и показал ногу в гипсе. Когда снял гипс, я сказал: «Да пошел ты!»
«Однажды Райкконен жестко меня разыграл. Кими обожает мотокросс, и он позвонил мне по видеосвязи и показал ногу в гипсе. Я не знал, кем его заменить или как сообщить об этом [экс-президенту «Феррари»] Маркионне.
Когда Кими снял гипс, я сказал: «Да пошел ты!» – поделился воспоминаниями Арривабене.
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: La Gazzetta dello Sport
Говорят, еще он портвейн с водкой мешал, любил коктейли, и мороженое..😅
Там всего полбутылки было
Киман молодец, 100 баллов
Зачётно! Классный пилотаж от Кими.
Арривабене всегда по особенному относился к Кими , с особой теплотой .
