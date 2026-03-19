Маурицио Арривабене о розыгрыше от Райкконена: «Кими позвонил и показал ногу в гипсе. Когда снял гипс, я сказал: «Да пошел ты!»

Арривабене рассказал, как Райкконен разыграл его в «Феррари».

Бывший руководитель «Феррари » Маурицио Арривабене сообщил о шутке от Кими Райкконена.

«Однажды Райкконен жестко меня разыграл. Кими обожает мотокросс, и он позвонил мне по видеосвязи и показал ногу в гипсе. Я не знал, кем его заменить или как сообщить об этом [экс-президенту «Феррари»] Маркионне .

Когда Кими снял гипс, я сказал: «Да пошел ты!» – поделился воспоминаниями Арривабене.

