«Ауди» считает, что теряет секунду с круга из-за мотора (Джулианн Серасоли)
«Ауди» оценила потери из-за двигателя и готовы его обновить.
Журналистка Джулианн Серасоли сообщила, что «Ауди» ждет разрешения от ФИА на обновление силовой установки.
Немецкая компания считает, что теряет секунду с круга только из-за двигателя.
Планировалось, что после шестой гонки сезона-2026 отстающие мотористы получат возможность обновить свои агрегаты. Правило касается тех производителей, которые проигрывают лидеру («Мерседесу») более двух процентов по мощности. «Ауди» полагает, что соответствует этому критерию.
Из-за отмены Гран-при Бахрейна и Саудовской Аравии мотористы ожидают решения ФИА по новым срокам.
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: соцсети Джулианн Серасоли
