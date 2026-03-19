«Ауди» считает, что теряет секунду с круга из-за мотора (Джулианн Серасоли)

«Ауди» оценила потери из-за двигателя и готовы его обновить.

Журналистка Джулианн Серасоли сообщила, что «Ауди» ждет разрешения от ФИА на обновление силовой установки.

Немецкая компания считает, что теряет секунду с круга только из-за двигателя.

Планировалось, что после шестой гонки сезона-2026 отстающие мотористы получат возможность обновить свои агрегаты. Правило касается тех производителей, которые проигрывают лидеру («Мерседесу») более двух процентов по мощности. «Ауди» полагает, что соответствует этому критерию.

Из-за отмены Гран-при Бахрейна и Саудовской Аравии мотористы ожидают решения ФИА по новым срокам.

