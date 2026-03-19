Ральф Шумахер о Ферстаппене: «Большая разница с Михаэлем: он всегда поддерживал команду и не выносил критику на публику»

Ральф Шумахер рассказал, в чем Ферстаппен уступает Михаэлю.

Эксперт немецкого Sky и бывший пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер сообщил о разнице в поведении гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена и своего брата – семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера .

«Вот в чем большая разница с моим братом: он всегда поддерживал свою команду и не выносил критику на публику. Сейчас это очень важный момент. Внутри коллектива, разумеется, нужно говорить прямо.

Насколько я слышал, они все летели вместе, было большое обсуждение. Вот что важно: Лоран Мекьес демонстрирует, что он не только хороший лидер, но и способен заполнять пробелы, приглашая новых, сильных специалистов. На мой взгляд, он в первую очередь инженер. Не знаю, насколько у него широкая сеть вне Италии – после его карьеры в «Феррари ».

Что касается «Ред Булл», то, к сожалению, сейчас центральную роль играет Макс Ферстаппен. Он чуть ли не вынужден говорить что-то обо всех вопросах, потому другого человека нет. Если посмотреть на «Мерседес », там больше высказываются инженеры», – отметил Ральф.

Ральф Шумахер о критике Ферстаппеном новой «Ф-1»: «Макс должен помочь «Ред Булл» и перестать ныть»

Гюнтер Штайнер: «Ферстаппен недоволен, потому что его машина не так быстра, как хотелось бы»