Ральф Шумахер о Ферстаппене: «Большая разница с Михаэлем: он всегда поддерживал команду и не выносил критику на публику»
Эксперт немецкого Sky и бывший пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер сообщил о разнице в поведении гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена и своего брата – семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера.
«Вот в чем большая разница с моим братом: он всегда поддерживал свою команду и не выносил критику на публику. Сейчас это очень важный момент. Внутри коллектива, разумеется, нужно говорить прямо.
Насколько я слышал, они все летели вместе, было большое обсуждение. Вот что важно: Лоран Мекьес демонстрирует, что он не только хороший лидер, но и способен заполнять пробелы, приглашая новых, сильных специалистов. На мой взгляд, он в первую очередь инженер. Не знаю, насколько у него широкая сеть вне Италии – после его карьеры в «Феррари».
Что касается «Ред Булл», то, к сожалению, сейчас центральную роль играет Макс Ферстаппен. Он чуть ли не вынужден говорить что-то обо всех вопросах, потому другого человека нет. Если посмотреть на «Мерседес», там больше высказываются инженеры», – отметил Ральф.
Видимо призабыл я - а Михаэль когда на корыте ездил?
Даже Джордан (1991 года, с которого он начал!) - так на нём и Де Чезарис, дважды 4-ым финишировал.
Бенеттон, Феррари, АМГ - когда у него корытом были?
Да - не всегда и Михаэль уезжал ото всех, просто так.
Но я не помню и - чтобы кому-либо из его напарников, было за счастье в 10-ку попасть.
Ральф - за что Михаэлю, было критиковать команды (в которых он гонял)????