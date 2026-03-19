  • Ральф Шумахер о Ферстаппене: «Большая разница с Михаэлем: он всегда поддерживал команду и не выносил критику на публику»
Ральф Шумахер рассказал, в чем Ферстаппен уступает Михаэлю.

Эксперт немецкого Sky и бывший пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер сообщил о разнице в поведении гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена и своего брата – семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера.

«Вот в чем большая разница с моим братом: он всегда поддерживал свою команду и не выносил критику на публику. Сейчас это очень важный момент. Внутри коллектива, разумеется, нужно говорить прямо.

Насколько я слышал, они все летели вместе, было большое обсуждение. Вот что важно: Лоран Мекьес демонстрирует, что он не только хороший лидер, но и способен заполнять пробелы, приглашая новых, сильных специалистов. На мой взгляд, он в первую очередь инженер. Не знаю, насколько у него широкая сеть вне Италии – после его карьеры в «Феррари».

Что касается «Ред Булл», то, к сожалению, сейчас центральную роль играет Макс Ферстаппен. Он чуть ли не вынужден говорить что-то обо всех вопросах, потому другого человека нет. Если посмотреть на «Мерседес», там больше высказываются инженеры», – отметил Ральф.

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: RacingNews365
Ферстаппен команду не поддерживает? Вроде претензии к регламенту.
Ответ Дмитрий Дудников
https://www.sports.ru/automoto/1117105066-maks-ferstappen-silnaya-granulyacziya-pokryshek-uzhasnyj-temp-uzhasnye.html
Ответ NastyNay
Вы с Ральфом один и тот же *** нюхаете, что-ли?
Ральф снова за своего брата начал ... (я конечно понимаю, что родня, но факты зачем игнорить, я не понимаю).
Видимо призабыл я - а Михаэль когда на корыте ездил?
Даже Джордан (1991 года, с которого он начал!) - так на нём и Де Чезарис, дважды 4-ым финишировал.
Бенеттон, Феррари, АМГ - когда у него корытом были?
Да - не всегда и Михаэль уезжал ото всех, просто так.
Но я не помню и - чтобы кому-либо из его напарников, было за счастье в 10-ку попасть.
Ральф - за что Михаэлю, было критиковать команды (в которых он гонял)????
