Йерун Блекемолен: «Леклер сильнее Хэмилтона как пилот. Льюис и в прошлом году выиграл спринт в Китае»
Нидерландский гонщик Йерун Блекемолен, побеждавший в гонке «24 часа Ле-Мана» в классе LMP2, оценил борьбу между Льюисом Хэмилтоном и Шарлем Леклером – британец опередил напарника по «Феррари» в битве за подиум.
«Мне очень понравилось наблюдать [за Хэмилтоном] в прошлый уик-энд. И за сражениями с Леклером. Они оба так энергичны. В итоге он выиграл в честной борьбе. Все было на грани, но гонщики не перешли черту.
Я также помню, как он выиграл спринт в прошлом году [в Китае]. Он был в хорошей форме, а потом все пошло по наклонной. Я просто считаю, что Леклер сильнее как пилот.
В некотором смысле это трасса Хэмилтона – он всегда хорошо там выступал. Такое бывает на каких-то автодромах: все складывается, ты нащупываешь ритм. Так что не думаю, что у него будет преимущество в «Феррари». Но было бы здорово, если он действительно присоединится к борьбе и, возможно, снова одержит победу в гонке», – порассуждал эксперт в подкасте Paddock Talk.
Ни для кого не секрет, что для многих пилотов существует "своя трасса", для некоторых даже несколько таких.
Но пришедшие из футбола ньюфаги все равно посмотрев ГП Азербайджана сделают вывод, что Чеко "уже начал объезжать Тапка".