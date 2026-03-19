Йерун Блекемолен: «Леклер сильнее Хэмилтона как пилот. Льюис и в прошлом году выиграл спринт в Китае»

Блекемолен считает, что Леклер возьмет реванш у Хэмилтона.

Нидерландский гонщик Йерун Блекемолен, побеждавший в гонке «24 часа Ле-Мана» в классе LMP2, оценил борьбу между Льюисом Хэмилтоном и Шарлем Леклером – британец опередил напарника по «Феррари» в битве за подиум.

«Мне очень понравилось наблюдать [за Хэмилтоном] в прошлый уик-энд. И за сражениями с Леклером. Они оба так энергичны. В итоге он выиграл в честной борьбе. Все было на грани, но гонщики не перешли черту.

Я также помню, как он выиграл спринт в прошлом году [в Китае]. Он был в хорошей форме, а потом все пошло по наклонной. Я просто считаю, что Леклер сильнее как пилот.

В некотором смысле это трасса Хэмилтона – он всегда хорошо там выступал. Такое бывает на каких-то автодромах: все складывается, ты нащупываешь ритм. Так что не думаю, что у него будет преимущество в «Феррари». Но было бы здорово, если он действительно присоединится к борьбе и, возможно, снова одержит победу в гонке», – порассуждал эксперт в подкасте Paddock Talk.

