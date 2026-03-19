«В «Мерседесе» Ферстаппен молчал бы как рыба». Нельсон Пике-младший о жалобах Макса на новую «Ф-1»

Ферстаппен не жаловался бы на новую «Ф-1» в «Мерседесе», убежден Пике-младший.

Бывший гонщик «Формулы-1» Нельсон Пике-младший прокомментировал недовольство пилота «Ред Булл » Макса Ферстаппена регламентом 2026 года.

Нельсиньо является братом Келли Пике – девушки Ферстаппена.

«Макс такой. Макс хочет пилотировать лучшую машину, так ведь?

Спросите Макса, когда было интереснее? В тот год, когда он выиграл титул в последней гонке или за пять этапов до конца? Нет, когда он выиграл за пять этапов.

Он хочет побеждать в каждой гонке. Так что он жалуется, и это естественно. В болиде «Мерседеса » он молчал бы как рыба, не говорил бы ни слова. Можно быть полностью уверенным в этом», – заявил бразилец в подкасте Pelas Pistas.

