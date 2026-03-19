  • «В «Мерседесе» Ферстаппен молчал бы как рыба». Нельсон Пике-младший о жалобах Макса на новую «Ф-1»
«В «Мерседесе» Ферстаппен молчал бы как рыба». Нельсон Пике-младший о жалобах Макса на новую «Ф-1»

Ферстаппен не жаловался бы на новую «Ф-1» в «Мерседесе», убежден Пике-младший.

Бывший гонщик «Формулы-1» Нельсон Пике-младший прокомментировал недовольство пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена регламентом 2026 года.

Нельсиньо является братом Келли Пике – девушки Ферстаппена.

«Макс такой. Макс хочет пилотировать лучшую машину, так ведь?

Спросите Макса, когда было интереснее? В тот год, когда он выиграл титул в последней гонке или за пять этапов до конца? Нет, когда он выиграл за пять этапов.

Он хочет побеждать в каждой гонке. Так что он жалуется, и это естественно. В болиде «Мерседеса» он молчал бы как рыба, не говорил бы ни слова. Можно быть полностью уверенным в этом», – заявил бразилец в подкасте Pelas Pistas.

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: F1 Oversteer
Макс говорит, что думает всегда, в отличие от многих. Может, он говорил бы не прям настолько критично, но точно бы не молчал.
Есть подозрения что этот сезон последний для Макса в Ред Булле, сл. как раз-таки может в Мерседесе и начать.
Вот так про своего родственника) Конечно, скорее всего так и было бы.
Вот так про своего родственника) Конечно, скорее всего так и было бы.
Так это Нельсон Пике младший. Чувак, у которого кроме фамилии ничего нет.)
Вот так про своего родственника) Конечно, скорее всего так и было бы.
Мало ли какие у них отношения. Может, банальная зависть. Нельсон в F1 запомнился только скандальной аварией.

А может, и не было бы.
