«В «Мерседесе» Ферстаппен молчал бы как рыба». Нельсон Пике-младший о жалобах Макса на новую «Ф-1»
Бывший гонщик «Формулы-1» Нельсон Пике-младший прокомментировал недовольство пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена регламентом 2026 года.
Нельсиньо является братом Келли Пике – девушки Ферстаппена.
«Макс такой. Макс хочет пилотировать лучшую машину, так ведь?
Спросите Макса, когда было интереснее? В тот год, когда он выиграл титул в последней гонке или за пять этапов до конца? Нет, когда он выиграл за пять этапов.
Он хочет побеждать в каждой гонке. Так что он жалуется, и это естественно. В болиде «Мерседеса» он молчал бы как рыба, не говорил бы ни слова. Можно быть полностью уверенным в этом», – заявил бразилец в подкасте Pelas Pistas.
Мало ли какие у них отношения. Может, банальная зависть. Нельсон в F1 запомнился только скандальной аварией.
> Конечно, скорее всего так и было бы.
А может, и не было бы.