«Астон Мартин» грозит отстранение от гонок из-за опасных для пилотов вибраций мотора (FormulaTecnica)

ФИА может снять «Астон Мартин» с гонок из-за соображений безопасности.

ФИА внимательно изучает данные с болидов «Астон Мартин» и может принять меры, если посчитает болиды опасными для пилотов, сообщает итальянское издание FormulaTecnica.

На Гран-при Китая оба гонщика сошли из-за проблем, связанных с вибрациями двигателя «Хонды». Машина Ланса Стролла сломалась, в то время как Фернандо Алонсо жаловался на онемение рук и ног. Двукратный чемпион «Формулы-1» снимал руки с руля на прямых.

Утверждается, что ФИА будет вынуждена вмешаться, если посчитает вибрации вопросом безопасности. Команду могут обязать использовать более консервативные настройки мотора или даже отстранить от гонок. Вариант с недопуском «Астон Мартин » к Гран-при Японии издание называет «не таким уж маловероятным сценарием».

