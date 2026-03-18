  • «Астон Мартин» грозит отстранение от гонок из-за опасных для пилотов вибраций мотора (FormulaTecnica)
«Астон Мартин» грозит отстранение от гонок из-за опасных для пилотов вибраций мотора (FormulaTecnica)

ФИА может снять «Астон Мартин» с гонок из-за соображений безопасности.

ФИА внимательно изучает данные с болидов «Астон Мартин» и может принять меры, если посчитает болиды опасными для пилотов, сообщает итальянское издание FormulaTecnica.

На Гран-при Китая оба гонщика сошли из-за проблем, связанных с вибрациями двигателя «Хонды». Машина Ланса Стролла сломалась, в то время как Фернандо Алонсо жаловался на онемение рук и ног. Двукратный чемпион «Формулы-1» снимал руки с руля на прямых.

Утверждается, что ФИА будет вынуждена вмешаться, если посчитает вибрации вопросом безопасности. Команду могут обязать использовать более консервативные настройки мотора или даже отстранить от гонок. Вариант с недопуском «Астон Мартин» к Гран-при Японии издание называет «не таким уж маловероятным сценарием».

Болид «Ф-1» так трясется, что у Алонсо немеют руки и ноги. Это критически опасно – объясняем

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: FormulaTecnica
какой-то позор для Хонды, можно сделать медленный мотор, будет команда в хвосте, и постепенно его улучшать, но сделать мотор, который травмирует пилотов ...
Ответ reddman
То, что вы предлагаете, не получится. Дело в том, что даже без учета этих вибраций АМ итак еле попадает в 106%. Если ограничить мотор еще сильнее, то АМ просто не уложится в норматив и не будет допущен к гонке. Т.е. результат в итоге будет такой же.
Ответ Плейбуки Дока Риверса
Вот уж самовоз так самовоз
Трактор так трактор
От этих нищих недокоманд ничего и не ждали, а вот Астон грозился рвать и метать. И бабла ввалили немерено.
И это было бы правильно, просто в регламенте краш-тест есть, а теста на вибрации нет, так как такого никто не ожидал :)
Только не бросайте их в терновый куст!
непомню такого провала команды ф1
Ответ irs118return
HRT, Marussia
Ответ irs118return
Заводская Хонда в 2008
Прост в 1998
Ягуар в 2000 (сменив вывеску со Стюарт)
Макларен в 2004
Только тогда тесты были по ходу сезона и команды могли отыграться к середине сезона
Полный позор для Ходнды, если отстранить от домашнего гран-при
Так они вроде и так отстранены.
Отстранить мало, нужно снятие очков, а то иж какой опасный мотор сделали. Если честно, смешно, Астоны сами себя наказывают и без Фиа
Ответ Vyacheslav Markosyan
каких очков?) им не видать их в этом сезоне точно
Ответ Vyacheslav Markosyan
Было бы что снимать. Астоны ни одного заезда нормально не закончили, не говоря о наборе очков
Это они ещё в карбюраторную Шестерку не садились на морозе
Ответ Александр Кошечкин
я думаю у стролла бы мозг сломался от такой приспособы как "подсос". а вот алонсо то помнит как этим пользоваться, всё таки главный дед!
Ответ Александр Кошечкин
вот понадумали щас "круиз контроль" итд. подсос вытянул и само едет!
