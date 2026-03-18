Нико Росберг поздравил Антонелли: «Есть параллели со мной, продолжу за тебя переживать»

Росберг поздравил Антонелли и провел параллели между собой и Кими.

Чемпион «Формулы-1» 2016 года Нико Росберг записал видеообращение к пилоту «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли , победившему на Гран-при Китая .

«Браво, Кими! Фантастическая гонка! Поздравляю.

Потрясающе за этим наблюдать. Мы много лет знаем друг друга, и невероятно следить, за тем, как развивается твоя карьера. И теперь победа в «Ф-1» – я действительно растрогался, когда смотрел. И она вполне заслуженная. Желаю всего наилучшего и в следующих гонках.

Машина просто отличная, и ты в прекрасном положении. Я очень хорошо помню это по своему опыту.

Есть параллели: я тоже выиграл свою первую гонку в Китае. Мы оба входим в число всего лишь семи победителей гонок «Ф-1» в составе «Мерседеса » – это нечто поистине особенное.

Я продолжу за тебя переживать. Наилучшие пожелания тебе, команде – и Джорджу [Расселлу], конечно. Впереди захватывающий сезон, и надеюсь скоро увидеться», – сказал немец.

Самая теплая победа «Ф-1»: юный Антонелли зарыдал сам и растрогал мир

12 главных фактов о новом победителе Гран-при «Ф-1» Кими Антонелли