  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  Нико Росберг поздравил Антонелли: «Есть параллели со мной, продолжу за тебя переживать»
0

Нико Росберг поздравил Антонелли: «Есть параллели со мной, продолжу за тебя переживать»

Чемпион «Формулы-1» 2016 года Нико Росберг записал видеообращение к пилоту «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли, победившему на Гран-при Китая.

«Браво, Кими! Фантастическая гонка! Поздравляю.

Потрясающе за этим наблюдать. Мы много лет знаем друг друга, и невероятно следить, за тем, как развивается твоя карьера. И теперь победа в «Ф-1» – я действительно растрогался, когда смотрел. И она вполне заслуженная. Желаю всего наилучшего и в следующих гонках.

Машина просто отличная, и ты в прекрасном положении. Я очень хорошо помню это по своему опыту.

Есть параллели: я тоже выиграл свою первую гонку в Китае. Мы оба входим в число всего лишь семи победителей гонок «Ф-1» в составе «Мерседеса» – это нечто поистине особенное.

Я продолжу за тебя переживать. Наилучшие пожелания тебе, команде – и Джорджу [Расселлу], конечно. Впереди захватывающий сезон, и надеюсь скоро увидеться», – сказал немец.

Самая теплая победа «Ф-1»: юный Антонелли зарыдал сам и растрогал мир

12 главных фактов о новом победителе Гран-при «Ф-1» Кими Антонелли

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: соцсети команды «Мерседес»
logoАндреа Кими Антонелли
logoНико Росберг
logoМерседес
Гран-при Китая
logoФормула-1
logoДжордж Расселл
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Фредерик Вассер: «Многие команды собирались привезти крупные обновления на Гран-при Бахрейна»
24 минуты назад
Крак заявил о «неуместных» вопросах журналистов пилотам «Астон Мартин»
41 минуту назад
Ральф Шумахер: «Главным разочарованием сезона сейчас можно считать «Уильямс»
46 минут назад
Экс-пилот «Ф-1» Клин: «У «Ред Булл» фундаментальная проблема на стартах. Это просто опасно»
сегодня, 13:32
Вы больше похожи на пилота «Макларена» или «Ред Булл»? Узнайте, ответив на 9 вопросов
сегодня, 13:30Тесты и игры
Ральф Шумахер: «Не стал бы создавать лишнее давление на Антонелли, сравнивая его с семикратным чемпионом»
сегодня, 13:24
Дэвид Култхард: «Возможно, по окончании карьеры Хэмилтон будет сожалеть о каких-то решениях, но не сейчас»
сегодня, 12:54
Питер Уиндзор: «Пиастри сейчас выступал бы за «Мерседес», если бы не перешел в «Макларен»
сегодня, 12:50
Дэвид Крофт: «Далеко не все обгоны, что мы видим, происходят благодаря использованию заряда батареи»
сегодня, 12:16
Дэвид Култхард о критике Ферстаппена и Норриса: «Эти люди не будут поднимать шум только из-за того, что перестали побеждать»
сегодня, 11:51
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при Китая-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
9 марта, 05:09
В сезоне-2026 Российская Дрифт Серия откроет двери для юных пилотов
4 марта, 10:57
Где смотреть Гран-при Австралии-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
2 марта, 07:40
Гран-при MotoGP в Таиланде разогревали гонками на культовых тайских тук-туках – получилось эпично!
1 марта, 11:43ВидеоСпортс"
«Индикар» вокруг Белого Дома и Капитолия – как это будет выглядеть? Концепт от Трампа
30 января, 12:48ВидеоСпортс"
Российская Дрифт Серия опубликовала календарь сезона-2026
27 января, 11:53
Данила Скоробогатов стал победителем Зимнего кубка РДС
26 января, 09:45
Второй этап «Зимнего Кубка РДС» по дрифту пройдет в Москве 24-25 января
15 января, 09:37
Летний сезон Российской Дрифт Серии стартует в апреле 2026 года
22 декабря 2025, 18:09Фото
«Игора Драйв» и команда по мотокроссу VB18 MX Academy объявили о начале сотрудничества
9 декабря 2025, 11:21
Рекомендуем