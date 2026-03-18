Фредерик Вассер: «Многие команды собирались привезти крупные обновления на Гран-при Бахрейна»

Вассер признал важность перерыва до гонки в Майами.

Руководитель «Феррари » Фредерик Вассер поделился мнением о том, как на развитии ситуации в чемпионате скажется отмена гонок в Бахрейне и Саудовской Аравии, из-за чего в сезоне образовался месячный перерыв.

Вассера спросили, пойдет ли данный перерыв на пользу «Феррари» с точки зрения шансов уделить больше времени работе над развитием болида и сократить отставание от «Мерседеса ».

«Сейчас этого никто не знает. Но на этапах в Бахрейне и Саудовской Аравии [если бы они состоялись] многие команды бы активно развивали свои болиды. Потому что гонки в Мельбурне, Китае и Японии плохо подходят для внедрения новинок по соображениям расходования бюджета.

Полагаю, многие команды собирались привезти крупные обновления болидов на Гран-при Бахрейна . Теперь эти обновления отложены до гонки вы Майами . И я не могу предугадать, кто что подготовит и как именно сработают новинки «Мерседеса», «Ред Булл», «Макларена», или наши.

Но нам в любом случае нужно сосредоточиться на себе. Нужно выложиться в работе, готовясь к гонке в Майами. Ведь у нас будет больше времени на разработку и подготовку обновлений, хотя то же можно сказать и про наших конкурентов», – рассказал Вассер.

